Falleció El Cappy, ícono de la comunicación venezolana

Jennifer Suárez / 2 mar 2018.- Santos Calixto Donzella Escalante, mejor conocido como El Cappy, falleció este viernes por causas que no fueron divulgadas.

“Mi nombre es Santos Calixto Donzella Escalante, mejor conocido con el remoquete de El Cappy” así se presentaba, en los pasillos de Radio Nacional de Venezuela, ícono de la comunicación en el país.

Cappy, quien nació el 1ro de noviembre de 1933, dio sus primeros pasos como uno de los mayores exponentes del movimiento hippie en el país; su carácter, su forma de peinar y su particular modo de vestir eran sus mayores distintivos.

Uno de sus programas radiales más destacados fue “Hippie Happy Cappy” que era esperado y sintonizado con ansiedad a finales de los 60, pero a mediados de 1974 Cappy abandona el liderazgo del movimiento hippie y la música rock anglo para dedicarse por completo a la difusión de la música venezolana y latinoamericana.

“En los 70 yo comencé a irreverenciar la radio que había hecho. Cuando yo no me había establecido dentro de un formato musical todo el mundo comenzó a hacer rock y a seguir esa corriente. Entonces comenzó a interesarme la música tropical. ‘Tumba la caña machetero’ o ‘El sapo’, de la Serenata Guayanesa. Yo comencé a hacer contacto con la realidad ubicándome en el país donde nací, con su panorama y sus aspectos culturales. Mientras más se oponían, más irreverente me ponía”, explicaba el Cappy.

En sus últimos años de vida, realizó el programa “Si…es Cappy” por el Canal Clásico de Radio Nacional de Venezuela, donde de lunes a viernes de 3 a 5pm a través de entrevistas, conversas y difusión de la música venezolana y latinoamericana.

