Falcón: Si votamos masivamente no hay trampa que valga

ND / foto: Prensa Avanzada Progresista / 22 mar 2018.- El Candidato a la presidencia, Henri Falcón, recorrió la localidad del Tigre en el estado Anzoátegui este jueves como parte de la promoción de su candidatura para las venideras elecciones del mes de mayo.

“Tenemos dos caminos: el camino de Maduro y el camino de la reconciliación. Debemos salvar a Venezuela de 6 años más de miseria y debacle; eso lo vamos a lograr si todos salimos a votar masivamente” dijo mientras recorría el mercado municipal de El Tigre.

Argumento que su “compromiso no es de Henri Falcón, el compromiso es de todos los venezolanos y si masificamos el voto, derrotamos el ventajismo y no nos dejamos manipular, no hay trampa que valga”, argumentó el aspirante a la presidencial.

Durante su caminata por la ciudad anzoatiguense expresó la necesidad de enfocar la vista en recuperar la economía del país y darles certezas sociales fundamentalmente a los pobres. Asimismo criticó a la abstención asegurando que dicha acción sería un “error político”.

“Los mejores momentos de la oposición en Venezuela han sido en los electorales: en el 2007 cuando derrotó a Chávez en el Referéndum, luego e el 2015 cuando masivamente ganamos la AN, una interpretación de que con votos, es posible derrotar la maldad”, destacó Falcón.

A su juicio, los venezolanos son responsables de cuidar los votos ya que la oposición es mucho más que cuatro partidos políticos. “Un gobierno que acabó con el aparato productivo del país y de allí la crisis eléctrica, la crisis de agua, de servicios. El gobierno está entrampado en su propia ineficacia.”

