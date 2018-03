Falcón: Maduro es derrotable con 6,8 millones de votos

ND / 4 mar 2018.- El candidato presidencial Henri Falcón asegura que el presidente Nicolás Maduro es derrotable si los venezolanos que no creen en su Gobierno salen a votar – número que Falcón estima en 80%. Y en respuesta a la MUD, dice que la abstención es equivocada porque el 70% de los venezolanos quiere votar.

Así lo dijo en el programa de Carlos Croes por Televen, programa que fue grabado el jueves.

A continuación parte de su discurso:

El tema central. “Los dirigentes políticos y más que los dirigentes políticos, los dirigentes empresariales, sociales, debemos abordar con certeza el problema de la economía. La situación nos muestra un desequilibrio social terrible que mantiene en zozobra, en miseria y pobreza a la mayoría de los venezolanos. Por eso dimos un paso al frente”.

¿Por qué quiere ser presidente? “Yo estoy con Venezuela y busco que el país me quiera. Yo estoy dando la cara en este momento porque creo que es perfectamente posible generar una esperanza en la gente para construir un nuevo modelo, que le dé certeza fundamentalmente a los pobres, que podamos de verdad reconciliar a los venezolanos y enviar un mensaje a nuestros miles y millones de madres, padres, de hijos que se han ido al exterior y que quieren regresar a su patria que no les ofrece oportunidad. Por eso allí no puede mediar, Carlos, la subalternabilidad… tenemos que tener altura en el debate. Yo estoy donde me ha puesto Dios, donde me ha puesto el pueblo… yo quiero ser el presidente de la unidad nacional…y yo no quiero ser el presidente de la persecución, de la retaliación… yo quiero ser el presidente del respeto, del progreso y la prosperidad”.

Unidad. “La verdadera unidad es la unidad del país nacional”.

Los opositores. ¿Dónde está la población opositora del país? En el 80% que rechazan el desempeño de este Gobierno. El 80% que hoy reclama soluciones a sus necesidades más sentidas. Esa es la oposición venezolana… la gente lo que quiere es ver cómo los políticos le vamos a plantear soluciones concretas al problema del hambre… al problema de la miseria. ¿Es eso o es la pelea? La pelea es subalterna. Eso no le hace ruido en el sentimiento de las grandes mayorías que hoy están clamando por un cambio en el país”.

Ganamos si la oposición va unida. “En las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 fuimos cohesionados, estábamos bien organizados y además teníamos una línea discursiva. Teníamos una narrativa común. ¿El resultado? 7 millones 700 mil votos contra 5 millones 800 mil del Gobierno. Lo derrotamos, en condiciones similares o peores a las que teníamos hace tres días atrás (en referencia al lunes y antes de la firma de las nuevas condiciones electorales firmadas el viernes – esto porque el programa es grabado los jueves). Ahora, fuimos a la elección regional y esto mermó (a 4 millones 450 mil votos). ¿A qué obedece? Se generó una expectativa en la población, se cometieron errores que no voy a venir aquí a detallarlos… pero esto generó desconfianza y frustración en buena parte de la población y la gente no fue a votar. Se abstuvieron casi 3 millones de electores que perdió la oposición y el Gobierno mantuvo su votación. Lo mismo ocurrió en las municipales…”.

Maduro es derrotable. “Todas las encuestas (en referencia a Datanálisis, Venebarómetro, Hinterlaces y Datincorp) demuestran que el 70% de la población está dispuesta a ir a votar. ¿Quién desalienta a la población? ¿Quién anima a la abstención? El propio Gobierno. Quien promueve la división es el propio Gobierno. Y no hay que caer en el juego del Gobierno. Si articulamos los esfuerzos y asumimos el compromiso grande frente al país y no frente a un partido… o tres o cuatro partidos no hay ninguna duda de que este Gobierno es derrotable”.

6.815.000 votos. “El Registro Electoral tiene 20 millones 450 mil electores. De esos, el Psuv se mantiene en 5 millones y medio, en el mejor de los escenarios y yo lo dificulto porque vivimos en un proceso hiperinflacionario que nos ha demostrado la historia que jamás en ninguna parte del mundo ningún gobierno ha ganado en el marco de una crisis hiperinflacionaria. Frente a eso, y vamos a suponer que 2 millones de personas migraron… y que ese 70% quiere votar y son 14 millones 315 mil, o sea, si nosotros salimos unidos, le ganamos al gobierno (con 6 millones 815 mil votos). Ahh, pero tenemos que dejar de lado la confrontación, las contradicciones, el inmediatismo y la mezquindad”.

El Gobierno. “Estamos frente a un Gobierno tramposo, inepto e incapaz”.

Las condiciones. “Hemos exigido una serie de condiciones sobre la base de la racionalidad (firmadas al día siguiente)… las Naciones Unidas creo que nunca en la historia de Venezuela ha venido como observador, no como acompañante, a garantizar la transparencia del proceso… es una observación calificada, completa del proceso… no una observación de tres a cuatro días; además de eso, nosotros exigimos el desarrollo de las elecciones vencidas, las municipales legislativas; exigimos tambien el uso paritario de los medios del Estado; las regulaciones en torno a las cadenas presidenciales; la regulación de esos puntos rojos que se establecen cerca de los centros electorales donde práticamente se juega con la dignidad del pueblo; estamos exigiendo que haya designación igualitaria en cada uno de los centros electorales y de los miembros de mesa; que no ocurra la migración de los centros;… esas condiciones no estaban previstas tres días atrás y eso fue parte de las conversaciones”.

La MUD. “Yo creo que la unidad, y con esto no quiero para nada distraerme en esta diatriba con los compañeros de la Mesa de la Unidad Democrática porque además ahí tengo mis amigos… (pero) la unidad no es una franquicia exclusiva de unos partidos. La unidad es un patrimonio del país”.

Alto costo de la vida. “La principal propuesta, lo que reclama el país, es el problema de la economía, que pasa… por un proceso de concertación y reconciliación nacional política. Necesitamos un programa de recuperación económica que atienda el problema más grave… el alto costo de la vida”.

Presos políticos. “Es una materia que nosotros hemos venido abordando desde el principio… yo no estuve en Santo Domingo, ahorita hablamos de condicioens electorales, pero el tema de los presos políticos es un tema para el abordaje real y efectivo en el marco de un nuevo Gobierno”.

Comunidad internacional. “Si ganamos las elecciones, no tengo ninguna duda de que vamos a ser reconocidos por la comunidad internacional”.

Etiquetas: Falcón | Presidenciales 2018