Falcón: Datanálisis, Datincorp, Ivad, Consultores 21 y Venebarómetro dicen que alrededor del 70% quiere votar

Oleg Kostko / 7 mar 2018, edit. 11:23pm.- El candidato presidencial Henri Falcón reiteró este miércoles dos de sus principales argumentos en este “primer inning” electoral: que el 70% de los venezolanos dice que quiere votar, y que la abstención conduce a la frustración – a menos de que se esté pensando en “otra” solución. Así lo dijo en Con todo… y Penzini por Globovisión.

Ocho encuestas

Pedro Penzini López le comentó en el programa los resultados de Meganálisis publicados hoy y que hablan de niveles de participación por debajo del 20%.

“Yo no conozco Meganálisis”, respondió Falcón. “Sí te puedo referenciar de ocho encuestadoras reconocidas: Datanálisis, Datincorp, Ivad, Consultores 21, Venebarómetro, creo que Varianzas y otras encuestas reflejan todo lo contrario. O sea, que te hablan de una participación del 70% como una gran oportunidad y en casi todas esas encuestas nosotros estamos por encima del candidato del gobierno, de Nicolás Maduro”.

Y agregó: “Hay que ver, en la dinámica política del país, cómo se mueven los estudios… ahora, los estudios son esos, estudios, no son absolutos, pero son siempre una orientación para la toma de decisión. Lo que sí es recurrente en todas las encuestas es que la expectativa sobre el cambio y la posibilidad de participación está rondando entre el 65% y 75% de los venezolanos… para lograr, por la vía del voto, un cambio de gobierno en el país”.

¿Qué ofrece la abstención?

“No ha habido ninguna una experiencia exitosa en estos movimientos de boicot electoral (…) contrarios han sido los casos de Nicaragua, Chile, Perú, donde hubo éxito asumiendo la herramienta del voto como instrumento frente a la opresión y frente a las balas…”, dijo.

“¿Cómo podemos construir (una alternativa) desde una perspectiva abstenionista? En mi criterio no hay ninguna posibilidad. ¿Qué ocurriría aquí el día 21 de mayo? ¿Vamos a retomar toda esta especie de generación de expectativas y posterior frustración que terminan generando desconfianza en la mayoría de la población? De lo que se trata es que le hablemos claro al país. ¿Qué hay detrás de la abstención? ¿Podemos decirle algo al país el 21 de mayo? ¿O solamente tenemos que calarnos seis años más de Gobierno de Nicolás Maduro? ¿O quienes están pensando que la solución debe venir de otro frente que no es el frente nacional?”.

Ojalá Henrique me dé su apoyo

“Con Henrique hemos mantenido diferencias… pero reconozco que Henrique ha sido un luchador tenaz en esto de lograr los cambios que demanda el país. Henrique es además un hombre humilde, un hombre joven, hizo una campaña épica como no se había conocido en la historia del país… no sé (si me llegará a apoyar) porque es un hombre de partido. Ojalá, y en el nombre de Dios, porque sería un apoyo importantísimo…”

Falcón también mencionó a otros dirigentes políticos, luego de que Penzini López comentara que Jesús “Chúo” Torrealba estaría cerca de apoyarlo. “Apelamos al criterio político de la dirigencia de los partidos y de allí entonces que comienzan a expresarse grupos, este grupo como el Frente Amplio (en referencia a la reunión de organizaciones sociales el martes en el Aula Magna de la UCV); me atrevo a referenciar al movimiento Soluciones de Claudio Fermín, con Claudio estamos en conversaciones ya;”, mencionó.

Mencionó el apoyo expresado por el dirigente político Eduardo Fernández, quien, a su juicio, “es una institución de la política en Venezuela que sería además un canciller de lujo para nuestro país”.

“Además de Eduardo Fernández, ahí está el movimiento Juntos donde están personalidades de la política como Enrique Ochoa Antich y Nicmer Evans, entre otros”.

