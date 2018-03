Falcón: En este momento hay reuniones entre el Gobierno y la oposición

Ronald Romero / 9 mar 2018.- El candidato a la presidencia de la República, Henri Falcón, informó este viernes que hay varios dirigentes del Gobierno y de la oposición que están sosteniendo reuniones políticas. “No lo dicen porque le tienen miedo al Twitter”, dijo el exgobernador.



“Diré el pecado más no el pecador: En este momento hay reuniones políticas, solo que no lo dicen porque le tienen miedo al Twitter. Yo sí lo digo cada vez que me reúno, porque eso es normal en la política”, señaló en una rueda de prensa.

El dirigente opositor indicó que “”todas las reuniones que puedan conducir a los fines de obtener mejores condiciones, bienvenidas sean”.

Henri Falcón también se refirió a los partidos políticos que apoyan su candidatura: “Avanzada Progresista es un partido nacional que tiene direcciones en todos los estados del país, en 289 municipios, que no es poca cosa. Es un partido joven, que cuenta el apoyo de un partido con más de 50 años, que es COPEI”.

“También nos apoya el Movimiento Al Socialismo (MAS) y otros movimientos, además de los que se encontrarán con nosotros en el camino, como dije hace un rato”, apuntó.

El exmandatario regional habló de su amistad con Henrique Carriles. “Es mi amigo y por eso he conversado con él, lejos de quererlo comprometer ni a él, ni a la MUD o a PJ. Con él tengo muchas cosas en común, pero también tenemos muchas diferencias, y no por eso somos enemigos”.

“¿Vamos a dejar que Maduro se quede seis años más o lo vamos a echar? Esa es la realidad, aquí no se trata de entrar en una diatriba entre los que pensamos igual, porque mi adversario no lo tengo al lado, lo tengo en frente”, finalizó.

Etiquetas: Falcón | Presidenciales2018 | Venezuela