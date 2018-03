Falcón: CNE tiene la obligación de cumplir la voluntad del pueblo

Jennifer Suárez / 2 mar 2018.- El candidato a las elecciones presidenciales, Henri Falcón aseguró este viernes que el Consejo Nacional Electoral tiene la “obligación de cumplir la voluntad del pueblo”.

Estas declaraciones fueron ofrecidas luego del evento “Diálogo de Garantías Electorales”, donde Falcón destacó que “hay un compromiso escrito y esto no puede ser vulnerado. Está claro que hemos venido al CNE a exigir condiciones”.

“Nosotros estamos exigiendo que se disponga de una comisión de Observación Electoral Internacional integrada por diversos representantes de organizaciones internacionales, que se regulen las cadenas nacionales, que se dé la restauración de los centros de votación a sus lugares originales”, expresó el candidato.

Y agregó que: “Se debe realizar un sorteo de los miembros de mesa que prestarán servicio electoral en la elección presidencial, así como la prohibición estricta del voto asistido; entre otras cosas que están estipuladas en el documento firmado el día de ayer”.

Del mismo modo, se refirió al llamado que ha realizado la Mesa de la Unidad Democrática a no participar en los comicios electorales, por lo que destacó que “la abstención no tiene ningún destino, no existe ningún proceso en el mundo que haya resultado positivo hacer esto”.

“Los venezolanos que hoy califican como negativo a este Gobierno, que quiere soluciones en cuanto al hambre, las medicinas, el sustento para los hogares, pueden lograr el cambio a través del voto”, resaltó.

Falcón hizo un llamado a los políticos a “hablarle con la verdad al pueblo”, ya que a su juicio “no existen verdades grandes o pequeñas. Es una sola verdad y debe ser coherente”.

“Tenemos la oportunidad de trascender y es a través del voto. Mi tarea es derrotar el hambre. Debemos abrir espacios a la reconciliación, debemos lograr la paz, vernos a la cara como los venezolanos. Ratificamos nuestra condición democrática y hemos suscrito nuevas garantías electorales para que el pueblo nos acompañe, porque sí es posible solventar los problemas del país”, sentenció.

Etiquetas: CNE | Henri Falcón | Presidenciales 2018