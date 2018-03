Evo Morales: “Amigos de Trump” no quieren a Maduro en Cumbre de las Américas

La Paz, 13 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó hoy al Grupo de Lima y aseguró que está conformado por gobiernos “amigos” del mandatario de EE.UU., Donald Trump, que no quieren al venezolano Nicolás Maduro en la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en Lima en abril.



“Mi condena, mi repudio a un grupo llamado Grupo de Lima. Qué Grupo de Lima o amigos de Lima, sino son amigos de Trump, que no quieren que Maduro participe en la Cumbre de las Américas. No comparto, es presidente electo democráticamente”, sostuvo Morales en un encuentro con corresponsales de prensa internacional.

Según el gobernante boliviano, como Maduro “es antiimperialista y anticapitalista, EE.UU. usa a un grupo de países para vetarlo”.

Perú retiró el mes pasado la invitación a Maduro para participar en la VIII Cumbre de las Américas, una reunión de los gobernantes de los países de América que se celebra cada cuatro años y que tendrá lugar entre el 13 y el 14 de abril en Lima.

La decisión peruana se produjo en medio de la crisis que vive Venezuela y ha sido respaldada por los países que conforman el Grupo de Lima, así como por el Gobierno de Estados Unidos, aunque Maduro ha reiterado que sí asistirá a la cita.

Reunidos en Caracas la semana pasada, los países del bloque Alianza Bolivariana para los Pueblos del América (Alba), del que son parte Bolivia, Venezuela y Cuba, entre otros, emitieron una declaración de apoyo a la presencia del Gobierno venezolano en la Cumbre de las Américas.

Morales afirmó que Maduro tiene que llegar “como sea” a la cumbre y aseguró que entre trece a quince gobiernos de América Latina “están pidiendo al presidente de Perú (Pedro Pablo Kuczynski) que reconsidere e invite a Maduro“.

“No entiendo esta forma de excluir, sacarlo de la cumbre. Y yo no sé, algunos presidentes que hacen esto de que no venga Maduro, no sé si están haciendo una buena lectura política especialmente para el futuro. Nuestro deseo es que vaya”, manifestó.

Según Morales, América “es un continente plurinacional” y todos sus habitantes deberían entenderse y escucharse mutuamente.

“Cada país tiene su propia particularidad, hay que respetarnos, pero construir muros y no puentes, o expulsar y no integrar es otra diferencia y lamentablemente algunos gobiernos son el mejor instrumento del imperio”, indicó.

Asimismo, resaltó que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) o la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) son bloques creados “para liberarnos de la dominación y las intervenciones de Estados Unidos”.

Al respecto, lamentó que surjan otros bloques como la Alianza del Pacífico, que a su juicio buscan la división regional y reponer políticas como el Acuerdo de Libre Comercio (Alca). EFE

Etiquetas: Cumbre de las Américas | Donald Trump | Evo Morales | Nicolás Maduro | Venezuela