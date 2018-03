(Especial ND) Pedro Benítez: Debemos ser pragmáticos y prepararnos para negociar con quienes tienen las pistolas

Enrique Meléndez / 17 mar 2018.- El dirigente (exadeco y ahora independiente) Pedro Benítez le recomendó a las fuerzas opositoras mantener un sentido pragmático de la política y eso implica estar dispuestos a negociar con “el enemigo”; dejar de insultar a Henri Falcón y a los que saltaron la talanquera como Luisa Ortega Díaz.

La afirmación la hizo en un foro organizado por el Centro Popular de Formación Ciudadano que dirige, entre otros, David Morán Bohórquez.

“En este momento en Venezuela no estamos viviendo un problema de legalidad; como sí un problema de relación de poder. ¿Quién tiene el poder? En mala hora, lo tiene la pistola. Yo, sí quiero tener el poder, tengo que negociar con el señor de la pistola, y no importa que la Constitución y las leyes estén de mi lado. No. El señor tiene la pistola”.

Benítez hizo ver que la oposición tiene que actuar con un sentido pragmático de la política, es decir, no descargar con insultos a Henri Falcón; más bien tratar de ganárselo, y aquí, se remontó al 11 de abril de 2002 donde la oposición no tuvo ese sentido pragmático; lo que explica que Chávez retornara a la presidencia a las 48 horas.

Agregó que tener una línea abstencionista no significa que todo el que salte la talanquera (hacia la oposición), aun cuando arrastre un pasado de complicidad frente a los casos de violación de derechos, como sería el caso de Luisa Ortega Díaz, sea objeto de desprecio. Aceptarlos es entender el sentido pragmático de la política.

Se preguntó que qué podía hacer la oposición en estas circunstancias y sugirió como respuesta luchar para que se den unas elecciones en el marco de la Constitución. Advirtió que, desde su punto de vista, el candidato opositor Henri Falcón no está participando en la contienda electoral para ganar la presidencia – que él tiene muy claro que no va a ganar – sino que su propósito es luchar por unas condiciones electorales limpias y transparentes; lo que explica que Falcón haya amenazado con retirarse a última hora en caso de que no les sean cumplidas sus exigencias.

“¿Qué pasa si Falcón se retira, y queda Maduro solo en la competencia? Ya Diosdado Cabello lo asomó el otro día en su programa cuando dijo que ese tipo (Falcón) se iba a retirar, y los iba a traicionar a última hora”.

El pragmatismo en la política

Citó el ejemplo de los chinos que tuvieron que abrirse a un proceso de apertura económica, y que fue donde estuvo el error de Maduro: continuar con un modelo económico inviable. Habló del caso de Nicaragua cuyo gobierno muestra una fachada de izquierda, a pesar de tener un tratado de libre comercio con los EEUU.

“Eso me da pie a mí para decir que la gran falla del chavismo, desde la muerte de Chávez, fue el no haberse dado cuenta de que el país necesitaba ir a una transición con un modelo distinto al de Chávez con Nicolás Maduro convertido en una especie de Adolfo Suárez; pero que lamentablemente, el cerebro no le dio para eso y está intentando construir una dictadura personal”.

Toda transición exitosa requiere negociación

Al enfocarse el tema de las concesiones que se tienen que hacer en una transición hacia la democracia, recordó varios casos. Augusto Pinochet fue dictador de Chile por 17 años y luego comandante general del Ejército y senador, sin pasar por una elección. En Brasil, Tancredo Neves pactó con los militares para poder ascender por una vía no electoral, y comenzar la transición hacia la democracia.

“En Nicaragua, Violeta Chamorro, sorpresivamente, le gana las elecciones al frente sandinista. ¿Qué tuvo que hacer ella? Pactar con Humberto Ortega, hermano del candidato derrotado, y dejarlo en el ministerio de Defensa dos años más, así como dejarles la policía a los sandinistas. Tuvieron que entregar todo eso para que los hombres de las armas aceptaran que la mayoría (representada por Violeta Chamorro) tenía que gobernar”.

Y en casi todos los regímenes comunistas de Europa Oriental los gobiernos tuvieron que pactar con la oposición y convocar a elecciones; en Polonia; se convocó a una Constituyente con unas condiciones muy adversas, Solidaridad ganó las elecciones y, finalmente, pudo darse el camino a la democracia. “El único dictador comunista que no pactó con la oposición, Ceaușescu, terminó linchado”.

Recordó que en agosto de 2015, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que los 3 mil 500 oficiales activos de la Fuerza Armada Nacional que cumplían labores administrativas en el gobierno volverían a los cuarteles. En ese momento, al parecer, la Fanb tenía un fuerte rechazo ante la opinión pública.

“El 6 de diciembre de ese año ocurren unas elecciones en las que, contra todo pronóstico de la MUD y del propio oficialismo, el pueblo venezolano le otorgó a la oposición dos tercios de las bancadas de la Asamblea Nacional, y en la noche de ese 6 de diciembre, el señor Padrino López, vestido en traje de campaña y rodeado del Alto Mando Militar, hizo una cosa muy extraña en cualquier país democrático pero no en Venezuela, que no es democrático. dijo que aquí se iban a respetar los resultados electorales”.

Y, sin embargo, a pesar de que la institución armada le ofrecía su respaldo al resultado electoral; la dirigencia opositora inmediatamente después fue muy torpe y saltó un vocero de la MUD a descalificar a Padrino López; a acusarlo de estar vendido a Fidel Castro; que los militares eran unos corruptos y que la MUD los iba a sacar a patadas.

“Eso ocurrió a lo largo de 2016, y entonces uno se pregunta: ¿Qué quieres tú? ¿Tú crees que los militares te van a entregar el poder por cortesía? Eso no va a ocurrir si tú no les das garantías”.

Según Benítez, la percepción, en este siglo XXI, está por encima de la realidad; de modo que si la oposición da una imagen de enfrentamientos, de división, va a ser más difícil la transición porque los militares no le van a entregar el poder a una dirigencia política que está en un enfrentamiento entre ellos mismos y que no es capaz de ponerse de acuerdo con ella misma.

Se remontó a las vísperas de la caída de Marcos Pérez Jiménez cuando las fuerzas políticas de la resistencia que habían quedado de los partidos se dan cuenta de que primero se tienen que poner de acuerdo entre ellos lo que derivó en el Pacto de Punto Fijo. Esta, dijo Benítez, fue la gran lección del 23 de enero.

