Especial ND: Miss Venezuela, le apagaron la luz a “la noche más linda”

Especial ND / 21 mar 2018.- El día que nadie nunca imaginó llegó: cerraron el Miss Venezuela. Literalmente, la joya de la corona de la sociedad venezolana, dejará de brillar por un tiempo. Ayer, mediante un comunicado, se anunció la medida que tomó la Cisneros Media (dueña de Venevisión y de la Organización Miss Venezuela) ante los fuertes y polémicos señalamientos que desde hace dos semanas se vienen haciendo en redes sociales, tanto por caras conocidas (Annarella Bono y Angie Pérez), como por ex candidatas (Patricia Velásquez, Vivian Sleiman y otras) y sobre todo por cuentas anónimas, las cuales desde el escondrijo que da el no dar la cara han sacado la mayor tajada.

Lea más: El Miss Venezuela suspende operaciones y anuncia reestructuración interna

Los señalamientos sobre los favores que deben hacer las candidatas antes, durante y, muchas veces, después de participar en el sueño de todas las niñas venezolanas no son nuevos. Como tampoco lo son los supuestos “ligues” con altos funcionarios del Gobierno.

Pareciera que la renuncia de Osmel Sousa a la presidencia del certamen (cargo que ocupó por casi 40 años) fue el detonante para que se revolviera una fetidez que todo el mundo comenta que huele, pero que nadie se atreve a comprobar el porqué.

Y eso fue lo que pasó cuando Annarella Bono, en medio de su pelea personal con Angie Pérez (quien la ha señalado de “enchufada” y de haberse aprovechado corruptamente del chavismo) comenzó a soltar nombre de misses involucradas en una supuesta red de prostitución que toca las altas esferas empresariales y gubernamentales. Muchos de ellos, actualmente investigados por la Fiscalía por manejo ilícito de recursos. Algunos, recientemente detenidos.

El caso de Diego Salazar fue el más notorio. No sólo por su detención, tras habérsele acusado de lavar más de 1 mil millones de dólares en el Banco de Andorra (aprovechando su parentesco con el venido en desgracia, Rafael Ramírez), sino por la colección de Misses que trabajaron para él, relacionándosele sentimentalmente con más de una.

Fundaciones, fiestas, y “boliburguesía”

Una fotografía de Zoraya Villarreal fue la primera en salir a la palestra. Muy sonriente estaba la exreina “haciendo labor social” con la fundación que lleva el nombre del primo de Ramírez. Y por ahí comenzó el festival de dedos apuntando hacia lo que se llamó en las redes “el negocio de la prostitución del Miss Venezuela”, pero sin nombrar a Sousa. Hecho curioso sobre todo si se toma en cuenta que fue el jerarca del mismo durante casi cuatro décadas.

Ya el mismo señalamiento había recaído sobre Prince Julio César, presidente del recién nacido Miss Earth Venezuela, el año pasado cuando se le asoció a una amplia red de damas de compañía desde los tiempos en que era diseñador en su Valencia natal.

Salazar, casado legalmente, fue relacionado sentimentalmente con Ly Jonaitis, Claudia Suárez (señalada por una investigación del diario El País de España de haber abierto en Andorra una cuenta de un millón de dólares y con la intención de depositarle mensualmente 500 mil dólares), Vanessa Goncalves y la última Miss Venezuela Mundo, Ana Carolina Ugarte (de la que también se publicó la foto con Salazar).

Todas ellas aparecieron en su momento en la nómina de la Fundación, al igual que otras como Tatiana Irizar o Stefanía Fernández, con quienes no tuvo más relación que laboral. Se comenta en el ámbito missérico que la “paga” iba desde los 1.000 hasta los 2.500 dólares, dependiendo del cargo dentro de la organización.

Los padrinos cariñosos

Todo este entramado salpicó directamente a los llamados patrocinantes de las concursantes. En los tiempos de bonanza del certamen, sobre todo después de los primeros triunfos en el Miss Universo y Miss Mundo, no había pichirrez en el concurso. A las chicas se les pagaba todo. Desde las costosísimas operaciones estéticas, hasta las extensiones de cabello para lucir más bellas.

Pero cuando comenzó la crisis del país, la cosa cambió. Se les exigía a las jóvenes que llegaran a la otrora “quinta rosada” (pocos días antes del cierre la pintaron de violeta) ya listas. Rebajadas, entrenadas, tonificadas y, sobre todo, operadas. Si resultaban seleccionadas le harían sólo unos retoquitos necesarios. Muchas provenían de familias con recursos (algunas del exterior y con posibilidades económicas), pero unas cuantas llegaban con sus sueños de vivir la noche más linda del año “sin medio en la cartera”.

Pagar esos gastos no era cosa sencilla. Así que si no conseguían los medios, tenían siempre la opción de “llamar a un amigo” quien le financiaba su participación. Es ahí donde se ha dicho desde hace años que ese financiamiento era pagado con favores sexuales o con el compromiso de que la lucieran como la joya más rutilante.

Incluso, dicen, que los patrocinantes árabes, apelando a su posibilidad de tener varias mujeres, llamaban a la Organización Miss Venezuela y pedían que les mandaran las más bonitas para una de las tantas fiestas que se creaban en torno al concurso. Vivian Sleiman, quien es la autora del libro Virgen a los 30, subió a su cuenta de Instagram un cuento similar. Pero sin dar nombres ni de quién la pedía ni quién la mandó a la fiesta.

Cuando el río suena

Y así se ha manejado todo. Rumores que van y vienen. Historias que se cuentan casi a diario pero sobre las que no ha surgido una prueba contundente. Es un secreto a voces. Todos los años se comenta quién es la consentida de quién, pero sin que nadie se atreva a asegurarlo. Como la mayoría de los testimonios que han surgido en los últimos días en los que se ha señalado (por ejemplo), a la profesora de pasarela, Gisselle Reyes, de presuntamente cobrar 2.000 euros por cada chica que enviaba a Salazar y a otros empresarios… pero desde la identidad protegida.

El Miss Venezuela no sólo le dio fama al país por otra cosa que no es el petróleo. Se ufanó de tener el país de las mujeres más bellas y el Canal de la Belleza. Además, tiene en su haber el récord Guinness del, hasta ahora, único back-to-back en el Miss Universo cuando Dayana Mendoza, la reina saliente coronó a Stefanía Fernández como su sucesora.

Las siete reinas universales y las seis mundiales y las siete internacionales, además del sinfín de reinados menores de talla internacional alcanzados, sirvieron para que se ubicara como uno de los proyectos más exitosos de estos lares.

Este tsunami de desprestigio que lo ha alcanzado tiene, según algunos opinadores, el único fin de quitarle la franquicia de Miss Universo a la Organización Cisneros Media y dársela a Osmel. ¿Será?

vaya al foro

Etiquetas: Miss Venezuela | prostitucion