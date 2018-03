Especial ND: Maduro “puede verse en el espejo de Kuczynski y rendir cuentas”

Sofía Nederr / 22 mar 2018.- “Da envidia lo ocurrido con el presidente de Perú, país donde la investigación judicial sobre los sobornos de Odebrecht no se detuvo y fue una de las causas que provocó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Llama la atención que el mandatario solo es señalado de haber recibido 782.000 dólares, cuando funcionarios de la empresa aseguran que entregaron a Nicolás 35 millones de dólares”, aseveró la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas.

Lea más: Carlos E. Aguilera A.: Odebrecht y el silencio de Maduro

De Freitas se refiere a las declaraciones de Euzenando Prazeres de Azevedo, ejecutivo de la empresa brasileña, quien dijo ante la Corte de Nueva York, en 2017, que fue contactado por un hombre identificado como Américo Mata, un supuesto representante de Maduro incluido, desde esta semana, en la lista de sancionados por EEUU.

“Un día él me pidió la contribución. Él sabía del tamaño de nuestras operaciones y pidió la contribución para ayudar a la campaña del presidente Maduro. El pidió 50 millones y yo acordé pagarle 35 millones de dólares”, sostuvo Azevedo.

Los señalamientos expuestos no son los únicos que permiten establecer paralelismos entre PPK y Maduro. El dinero habría llegado a las manos del ya exmandatario peruano cuando fungía como ministro de Economía de Alejandro Toledo, en tanto al Jefe de Estado lo vinculan con los pagos de Odebrecht a Joao Santana, publicista y estratega de la campaña electoral para la reelección de Hugo Chávez en 2012 por 11 millones de dólares.

Esta última información fue aportada por la publicista Mônica Moura, esposa de Santana, a la justicia brasileña.

“El financiamiento de la política se convierte en corrupción cuando las personas llegan al Estado. Se requiere de separación de poderes para investigar las denuncias sobre corrupción, aquí no se ha hecho nada luego del escándalo de Odebrecht que señala a Maduro, más allá de la investigación de la Asamblea Nacional y lo que hemos dicho en Transparencia Venezuela. Pero no tenemos poder para originar una investigación. Maduro no ha rendido cuentas, no ha presentado una explicación, tampoco se sabe de dónde salieron los recursos para su campaña. ¿Por qué no se ha pronunciado la Fiscalía, dedicada a los hechos de corrupción en Pdvsa, la Contraloría General de la República y el CNE?”, subrayó De Freitas.

La directora de Transparencia Venezuela indicó que con la actual coyuntura no existen señales de que en el país se efectué una investigación como la que se ha hecho al presidente peruano.

“Estamos en presencia de un Estado controlado. Solo podría ocurrir una investigación independiente si se retoma el camino del Estado de derecho”, puntualizó.

Secuestro institucional

“Todos los venezolanos han sido víctimas del desfalco y corrupción de los gobernantes, por ello, tienen todo el derecho de saber quiénes están vinculados a este escandaloso caso Odebrecht y cómo lo hicieron”, ha señalado la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz.

La funcionaria repudió, el año pasado, que la compañía brasileña se esfuerce porque las pruebas de corrupción de su sede en Venezuela no se divulguen ante la opinión pública.

El presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, diputado Freddy Superlano, anunció que en los próximos días viajarán a Brasil para solicitar copia certificada de las declaraciones que relacionan a Maduro y su entorno con la corrupción de Odebrecht que ha salpicado a varios sectores de Latinoamérica.

“Se calcula que hay más de 2.500 políticos del continente vinculados a los sobornos de Odebrecht. Aquí en Venezuela, la Fiscalía con Tarek William Saab se ha convertido en un órgano inquisidor que solo anda detrás de militares o funcionarios del Gobierno que lo cuestionan. Maduro debería rendir cuentas y someterse a una investigación, pero ese señor no tiene moral”.

La lupa sobre los presuntos ilícitos solo se coloca cuando se trata de casos de persecución política o como ha ocurrido con el Rafael Ramírez y su grupo en Pdvsa, considera el diputado Juan Guaidó, jefe de la fracción parlamentaria de la MUD y ex presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea General.

“El secuestro absoluto de las instituciones impide la realización de un proceso penal al presidente Nicolás Maduro por el caso Odebrecht cuando debería ser sometido a un antejuicio de mérito”, añadió.

Guaidó cree, sin embargo, que el Jefe del Estado debe poner sus barbas en remojos tras el escándalo de corrupción que involucra a Pedro Pablo Kuczynsi con la empresa brasileña que fue uno de los casos que precipitó su renuncia a la Presidencia de Perú el miércoles. El parlamentario lideró la investigación que el Poder Legislativo realizó en 2017.

Guaidó dijo que 76 % de las obras contratadas con Odebrecht están inconclusas y que se causó un daño patrimonial al país. “El Gobierno se saltó procesos licitatorios para contratar directamente con la empresa brasileña”, indicó.

Enfatizó que esta responsabilidad sería compartida con los ministros de Obras Públicas de los últimos años.

Según el parlamentario, los contratos con la empresa Odebrecht incluyen 22 mil millones de dólares para la construcción de siete obras chucutas, entre ellas una central hidroeléctrica, varios proyectos ferroviarios y la construcción del segundo puente sobre el Lago de Maracaibo, entre otros dos puentes.

Oferta anticorrupción

En octubre de 2013, el presidente Nicolás Maduro aseveró: “Si la corrupción sigue reproduciéndose y perpetuando su lógica capitalista de destrucción, aquí no habrá socialismo. La afirmación fue hecha cuando solicitó a la Asamblea Nacional una Ley Habilitante por 12 meses para combatir la corrupción.

Hace un año, el presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno , anunció la guerra a los ilícitos en la administración pública y la unión de los Poderes Públicos para combatir la impunidad. Hasta ahora, las investigaciones y detenciones anunciadas por la Fiscalía que encabeza Tarek William Saab apuntan, principalmente, hacia el sector petrolero.

Descarga política

Luego de la renuncia de PPK, el Gobierno ha reiterado las acusaciones contra el ex presidente peruano al que responsabilizan de promover acciones contra Venezuela.

“El expresidente peruano alentó el nacimiento de una coalición de gobiernos, organizado a partir de encuentros sostenidos en Lima, que se han dedicado a cuestionar al Ejecutivo venezolano.

Ese grupo ha intentado interferir en las políticas del gobierno dirigido por Nicolás Maduro y cercar su desarrollo en el escenario diplomático, mediante acciones como la pretensión de impedir la participación del jefe de Estado venezolano en la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Perú el 13 y 14 de abril”, se señala en un texto difundido por AVN. A Kuczynski también se le reprocha haberse reunido con el ex alcalde Antonio Ledezma y con Lilian Tintori, entre otros.

vaya al foro

Etiquetas: caso Odebrecht | Nicolás Maduro | Pedro Pablo Kuczynski