(Especial ND) Gobierno pudiera pagar a acreedores con petros, dice César Aristimuño

Enrique Meléndez / 14 mar 2018.- El economista César Aristimuño presume que en algún momento la situación hiperinflacionaria que vive el país obligará al gobierno a llevar a cabo una reforma monetaria, ya que, a su modo de ver, la realidad económica es algo que se puede detener.

La afirmación la hizo en un foro sobre las proyecciones económicas para el 2018 que organizó su firma: Aristimuño, Herrera y Asociados el pasado 8 de marzo, y de la cual Aristimuño es presidente.

Entre otras cosas, se refirió al tema de la hiperinflación: “La hiperinflación rara vez surge de la noche a la mañana. Ese es un proceso contínuo de destrucción de la economía. Esto termina con reformas económicas o reformas políticas. En Brasil costó gobiernos. En otros países ha costado reformas económicas que no las querían hacer, pero que se vieron obligados a adoptarlas, porque la realidad económica no se puede detener”.

“Se dan reformas monetarias que implican cambios de moneda o relaciones con otras monedas. El control de déficit fiscal central es un elemento clave para un programa antiinflacionario lo que implica devolver las empresas que el gobierno ha expropiado y que hoy están dando pérdidas”.

Aristimuño confesó su deseo de que la reforma que el presente gobierno deberá adoptar sea esa; que, por ejemplo, determinada empresa de fertilizantes vuelva a las manos privadas. Allí argumentó que el capital tiene que estar en manos privadas.

“Está demostrado, y China un ejemplo de ello, que la centralización no sólo política sino económica no genera ningún beneficio a la sociedad. No existe ejemplo en el mundo que podamos decir que determinado caso lo podemos copiar. ¿Cuál? No existe; pero sí existe de lo otro; de los países desarrollados que son eficientes y que estimulan al capital privado para que genere empleos, para que produzca, y para que, definitivamente, derroten la hiperinflación”.

Seguidamente, Aristimuño mencionó a la unificación del mercado cambiario, así como el restablecimiento de la libre convertibilidad de la moneda como elementos esenciales de la estabilización.

“La actividad económica colapsa durante un proceso hiperinflacionario; que es lo que ha pasado aquí. ¿Cómo pueden las empresas tener rentabilidad en un proceso hiperinflacionaria? Eso es muy difícil; porque una de las características de todo proceso hiperinflacionario es que los precios suben constantemente en períodos muy cortos de tiempo; apenas días, horas, en algunos casos”.

A su juicio, no hay posibilidad de gerenciar un empresa con costos crecientes si al final no se pueden atar el precio final; que es lo que le permite cubrir esos costos.

“La hiperinflación produce una reducción abrupta del nivel de intermediación financiera; que es lo que estamos viendo. El nivel de hiperinflación no restaura la demanda por moneda local a sus cauces originales. Los capitales del país vuelven cuando la inflación baja. Pero la intermediación financiera continúa dolarizada; sujeta durante un período a la indexación. La dolarización de los activos es un legado permanente de la hiperinflación; que es muy difícil de eliminar”.

Aristimuño hizo ver que eso es lo que está pasando en estos momentos cuando todo se está dolarizando.

Al abordar el tema del default, mostró una lámina donde aparece el cronograma de los pagos pendientes de cancelar este año, y así señaló que Pdvsa deberá pagar 1 mil 940 millones de dólares; la deuda soberana de 5 mil millones de dólares, y que en total deberemos estar pagando unos 8 mil 018 millones de dólares, que, por lo demás, estamos atrasados pues debemos más de 2 mil 600 millones de dólares.

El miércoles pasado, cosa que no había sucedido porque se estaba a la expectativa, los acreedores de la República empezaron a dar indicios de impulsar conversaciones entre ellos mismos con la finalidad de exigirle al gobierno una salida al problema del default. ¿Cuál puede ser esa salida dentro de una reforma monetaria? Pagarles con Petro. Esa puede ser una salida; es más, yo creo que está dentro de los planes del gobierno decírselos”.

Seguidamente, Aristimuño se refirió a los excedentes de liquidez, y, en ese sentido, dijo que los mismos se ubican en 127 billones de bolívares; de modo que esa, explicó, es la cantidad de dinero, que tiene la banca, para prestar; lo que significa 49,3 de la liquidez monetaria; casi 50%, cuando en el 2016 se ubicaba en 4,64%, y lo cual se le achacó al déficit fiscal, producto de la liquidez monetaria; producto de la incapacidad de la banca de poder absorber esa cantidad, y trasladarla en forma de crédito.

Al referirse al tamaño de la banca en Venezuela, el volumen de sus activos, ilustró su situación diciendo que tiene el tamaño del banco número 21 de Colombia, al cambio del dólar paralelo de hoy en día, esto es, doscientos y tantos mil, y que si lo lleváramos al dólar del Dicom, nuestro sistema bancario tendría el equivalente del décimo banco de Colombia.

“Nuestras proyecciones para el cierre de 2018 son: precio de la cesta petrolera, 58,8; importaciones, 9 mil millones de dólares; reservas internacionales, 8 mil 500 millones de dólares; PIB -8,2%; tipo de cambio oficial, 75 mil bolívares por dólar; tipo de cambio no oficial, más 8 millones de bolívares”.

Aristiguieta hizo la salvedad, con respecto a este último punto, de que esa cifra estaría sujeto a lo que podría aprobar el gobierno, en lo que se refiere a sus decisiones económicas, apegadas a una lógica, y de modo que la misma pudiera ser distinta, en ese sentido, e, incluso, hizo ver que en esa tasa de 8 millones de bolívares, como proyección de lo que pudiera suceder con el paralelo este año, Aristiguieta se quedaba corto, puesto que hay colegas suyos que hablan hasta de una tasa de 18 millones de bolívares, y que, por otra parte, la inflación para este año su firma para este año la estima en 18 mil 733%.

vaya al foro

Etiquetas: acreedores | Cesar Aristimuño | Especial ND | Petro | Reforma monetaria