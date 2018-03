Especial ND: El Frente Amplio Venezuela libre saca a la oposición del inmovilismo

Sofía Nederr / 8 mar 2018.- La instalación del Frente Amplio Venezuela Libre evidencia que los sectores opuestos al Gobierno comienzan a articularse en torno a un objetivo común y, al mismo tiempo, saca de la inercia a la dirigencia opositora. Sin embargo, los partidos, los gremios, los sindicatos, el empresariado, los estudiantes, las Iglesias y las ONG deberán trabajar para motivar al pueblo a unírseles en la lucha cuyo primer objetivo es el desconocimiento de los resultados electorales el 20 de mayo.

“En principio, veo positiva la creación del Frente Amplio en el sentido de que acaba con la imagen entrópica de la oposición que estaba en la inercia. Con los dirigentes de los sectores políticos y sociales se busca actuar de manera articulada y coherente. Se aprecia incluso la articulación entre sectores que antes parecían odiarse y se transparenta la relación entre los partidos y la sociedad. Ahora habría que ver si esta iniciativa prende al pueblo, si lo motiva más allá de las caras conocidas, tanto de actores políticos, de la Iglesia o el mundo estudiantil. Veremos sí prende al pueblo más allá de sus convocantes”, indicó el politólogo Ricardo Sucre.

Señaló que los sectores que adversan a Nicolás Maduro “estaban dispersos luego de los procesos electorales de 2017”.

El analista añadió que, inicialmente, el Frente Amplio Venezuela Libre evoca experiencias como la Coordinadora Democrática cuya estructura, recuerda, tenía muchos grupos y diferentes dueños. Sin embargo, puntualizó que es muy pronto para avizorar si la instancia, que pidió no avalar lo que considera una farsa electoral, puede impactar las reglas del juego de cara a las elecciones.

“El efecto sobre las reglas dependerá de las acciones del Frente Amplio. Esta plataforma tendrá un esfuerzo a mediano y largo plazo, durante el cual deberá organizarse y estructurar su funcionamiento. En el acto de instalación se indica como coto lograr que las elecciones presidenciales se realicen en enero de 2019”, añadió Sucre.

El politólogo consideró importante la vocería que tuvo Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario Ejecutivo de la MUD, como vocero de los partidos, en el acto realizado en el Teatro Chacao, y la integración de la ex defensora del Pueblo Gabriela Ramírez a la instancia. Ricardo Sucre duda del peso de la acción de Ramírez en el sector oficial, “aunque su presencia en el Frente Amplio ayuda”.

Salamanca: A destiempo

El politólogo Luis Salamanca coincide con Sucre en que el Frente Amplio Venezuela Libre saca de la inercia a los sectores opositores e invoca los esfuerzos por lograr una unidad superior que tanto se ha pedido ante la crisis del país. Sin embargo, el analista cree que esta articulación debió darse con anterioridad.

“Todo el país sabía que el año 2018 iba a representar desafíos my graves y que las elecciones presidenciales serían en los primeros meses. ¿Por qué no hubo preparación para este reto? Son válidos los planteamientos del Frente Amplio de objetar el proceso comicial en las condiciones actuales, pero si este argumento lo hubiese tenido la concertación chilena o Winston Churchill no hubieran logrado los cambios en sus países. Lanzar esta instancia en este momento es como organizar el equipo de fútbol a pocas semanas de la final del campeonato”, argumentó.

Aseveró que según las encuestas la gente quiere votar para salir de Maduro, por lo que considera que las próximas acciones deben plantearse la posibilidad de no cerrar totalmente la puerta a las elecciones.

“Hay que articular bien la acción política del Frente. Debe definirse sí va a llamar a una abstención pasiva o activa. Aunque hayan dicho que no son un movimiento abstencionista, el llamado es a no ir votar el 20 de mayo”, destacó.

Salamanca cree que es importante observar el desarrollo del Frente Amplio Venezuela Libre más allá de sus proclamas fundacionales y de la declaración de principios de los sectores sociales y políticos.

Sostuvo que aunque la dirigencia de la MUD ha aclarado que la nueva estructura no la reemplaza, hay un relanzamiento de la coalición opositora. Indicó que el reto del Frente Amplio “es luchar en la travesía del desierto” ante el control que tiene el Gobierno.

En el acto de instalación se informó del funcionamiento de una estructura horizontal para el Frente Amplio, según la cual cada sector se organizará y hará su aporte a la nueva instancia.

No obstante, Salamanca se preguntó: “Si los partidos no pudieron ponerse de acuerdo, ¿cómo se van a poner de acuerdo decenas y decenas de los sectores del Frente?”.

Logística en proceso

Dirigentes de la oposición informaron que el lunes comenzará la conformación del Frente en los 23 estados del país. A cada sector político, empresarial, gremial, sindical, estudiantil y de las ONG le corresponderá organizar a sus miembros para ampliar la plataforma. Estiman que la extensión de la naciente instancia de lucha comience a afinarse en tres semanas.

Por ahora prefieren llamar a los actos de su agenda como movilizaciones, antes que protesta. La primera parada será el traslado, el lunes 12 de marzo, hasta la sede de la ONU en Caracas para pedir al organismo, al que CNE le ha pedido encabece la misión de observación de las megaelecciones, no avalar el venidero proceso comicial.

