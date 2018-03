Especial ND: Fermín “es incoherente” cuando acepta jefatura de campaña de Falcón

Sofía Nederr / 21 mar 2018.- El anuncio sobre la designación del dirigente Claudio Fermín como jefe de campaña del candidato presidencial Henri Falcón avala las elecciones del 20 de mayo cuya legitimidad ha sido cuestionada dentro y fuera del país. Al mismo tiempo, podría dar señales sobre un posible “colaboracionismo” hacia el Gobierno. Analistas y dirigentes políticos sopesaron el nombramiento del dirigente socialdemócrata anunciado este martes por el exgobernador del estado Lara y presidente del partido Avanzada Progresista.

Lea más: Falcón ofrece tarjeta en dólares: $25 por adulto y $10 por niño

Lea más: Fermín: Falcón representa el cambio y por eso lo apoyo

El director de Datincorp, Jesús Seguías, afirmó que con los índices de desconfianza que tienen los venezolanos hacia sus dirigentes políticos, “cualquier jefe de campaña electoral generaría controversia”.

“Con el nivel de incredulidad que existe en el país, si pusiesen al Papa como jefe de campaña de Henri Falcón, encontraría cualquier cantidad de rechazos y condena”, dijo.

El analista cree que dar con un candidato y un jefe de campaña perfecto es una “misión imposible en Venezuela en estos momentos”.

“Aquí lo importante es saber para qué se va a acudir a elecciones, cuál es el objetivo en medio de un escenario de tanta confusión, desesperanza y amargura, sí vale la pena votar o no ir a votar. La decisión de Falcón de postularse a los comicios implica un alto riesgo, contra la decisión de la MUD y de la comunidad internacional, pero un riesgo calculado dado el 70% de rechazo que tiene Nicolás Maduro. El problema es cuando la mayoría de los votantes opositores aseguran que no votarán. En ese contexto, la decisión de Falcón implica un riesgo, pero no es del todo equivocada”, indicó.

Seguías expresó que en las campañas electorales modernas el propio candidato funge como jefe de campaña: “Generar un jefe de campaña provoca también adversidades en aquellos que no fueron designados”.

Agregó que Claudio Fermín es un político con mucha experiencia y se ubica en la misma onda equilibrada que el exgobernador de Lara: “Ambos coinciden en la búsqueda del entendimiento y de soluciones pacificas a la crisis nacional”.

El diputado Ángel Medina (PJ), presidente del Parlatino Venezuela, acotó que “al aceptar la jefatura de campaña de Henri Falcón, Claudio Fermín obvia las propias criticas que hizo al proceso electoral cuando aseguró que no estaban dadas las condiciones. Aquí el problema es el sistema electoral que tenemos y el cual no va a cambiar ni que el jefe de campaña sea el Papa Francisco”.

El dirigente opositor, y politólogo, sostuvo que más allá de los actores, el centro del asunto es que el sistema comicial venezolano permite votar pero no posibilita elegir.

“Aquí las reglas son maleables y siempre dan ganador al que está en el poder”, aseguró.

Recordó que la comunidad internacional ha advertido que no reconocerá los resultados de la contienda del 20 de mayo. Medina afirmó que mientras no se comprenda el problema real en materia electoral, será difícil buscar soluciones que permitan encauzar el cambio del país.

La respuesta tardó 11 días

Henri Falcón debió esperar 11 días por la respuesta de Fermín: “Lo he pensado bien y he decidido aceptar ese encargo para ayudarlo a él y a todos los venezolanos que reclaman con urgencia cambios políticos y económicos. Estoy comprometido con el cambio, hasta el punto que puse mi nombre a consideración del país como candidato presidencial y debido a la inseguridad electoral que vivimos desistí de esa acción en protesta al anuncio del gobierno de desconocer a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 convocando elecciones anticipadas para esa representación”.

Claudio Fermín dijo que busca tratar de ayudar para que, en la elección de mayo, la mayoría de los electores se pronuncie por el cambio político que ofrece el presidente de Avanzada Progresista.

“O se vota por Maduro, o se vota por Falcón. Haciendo lo primero se extiende el gobierno de los responsables del hundimiento del país. Lo otro es votar por Falcón y abrir las puertas al cambio. En ese sentido mi decisión política está ya tomada: mi voto está definido. Votaré por Henri Falcón. Si votamos solo nosotros esa acción puede resultar intrascendente. Si hacemos algo, o algo más, o mucho, para que miles más vayan a votar entonces nuestros votos pueden formar parte de quienes hicieron mayoría y en consecuencia alcanzaron el cambio tan anhelado por gruesos sectores de nuestra sociedad. Esa es mi actitud y esa la base de la decisión que he tomado”, indicó el jefe de campaña en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

En el camino, la jefatura de la campaña fue ofrecida a Jesús Chúo Torrealba, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, quien declinó la oferta, según él mismo afirmó; y extraoficialmente, también habría sido negociada con Enrique Márquez, diputado y vicepresidente de Un Nuevo Tiempo. No se conoce si tal ofrecimiento en efecto se produjo o por qué no terminó de cuajar.

¿Colaboracionismo?

“La designación de Fermín, hasta hace poco precandidato presidencial, no suma ni resta a la campaña de Falcón cuya candidatura está en cero, sin posibilidades de ganar una elección sin garantías. Pero si aclara el panorama y lo ubica en un plano colaboracionista hacia el Gobierno. Con este papel, Claudio Fermín se suma a la farsa electoral, al simulacro al que se ha convocado para dentro de dos meses. Lo único que aporta es que se quitan las caretas frente al país”, aseguró el analista político Bernard Horande.

Añadió que la conducta de Fermín, dirigente socialdemócrata y excandidato presidencial, “manifiesta su incoherencia cuando hasta hace poco aseveraba que no hay condiciones ni garantías para los venideros comicios”.

Horande consideró errática la posición del ahora jefe de campaña la cual equiparó a las posiciones asumidas por dirigentes del MAS y del partido Copei impuesto por el TSJ.

El diputado Luis Barragán (Vente Venezuela) coincidió en considerar a Fermín como “colaboracionista”. Agregó que la falla de origen está en las características de la candidatura de Henri Falcón.

“Fermín no se ha caracterizado por tener una posición frontal frente al régimen. El asunto no es la conformación del equipo de campaña es que Falcón fue a Nueva York a exigir condiciones electorales y se reunió con el embajador de Venezuela ante la ONU, un embajador que no es tal porque fue designado por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Eso implica el reconocimiento de la instancia. Si reconoció sin chistar su derrota electoral en Lara, no deben ser muchas las observaciones que hace al sistema electoral como está”, puntualizó.

Añadió que Fermín dirigirá una campaña electoral para un proceso sin garantías, sin auditorías confiables al Registro Electoral, sin condiciones transparentes: “En ese contexto, la designación del jefe de campaña es una nota marginal”.

vaya al foro

Etiquetas: Claudio Fermín | Henri Falcón | Presidenciales 2018