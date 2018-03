Especial ND: La crisis del país deja al Nazareno de San Pablo solo

Julio Materano / 28 mar 2018.- En medio del clima apesadumbrado que corroe la esperanza de las familias empobrecidas, el Cristo Negro recibe a sus fieles en la Basílica de Santa Teresa. El templo, convertido en un camino de peregrinaje obligado, le toma el pulso al fervor religioso este Miércoles Santo, una fecha en la que los más creyentes se movilizan para acompañar al Nazareno con la cruz a cuestas, la imagen más emblemática de la Semana Santa en Caracas.

Para el devoto Francisco Moya este es el séptimo año que llega caminando a Santa Teresa desde Puente Hierro, en la parroquia Santa Rosalía, con un madero sobre sus hombros. Asegura que no es un sacrificio sino una forma de influenciar a la comunidad y de pedirle a Jesús de Nazaret que ponga su mirada sobre el pueblo venezolano. “Nuestro país necesita su amparo y benevolencia”, desliza.

Pero este año, a diferencia de otras ocasiones, la iglesia luce holgada. Los pedestales de las imágenes no están abarrotados de feligreses y la nave central estuvo desahogada durante las misas celebradas este día. Es el retrato del ausentismo de los devotos, algunos de ellos provenientes del oriente y occidente del país.

Moya no sabe cuánto pesa la cruz que él mismo fabricó, que guarda en casa y que se encarga de restaurar, pero siente que cada año es más difícil llevarla. Su historia es tal vez la metáfora más lúcida de las dificultades que impiden a los creyentes de otros estados trasladarse hasta Caracas para caminar con la imagen del Nazareno.

Lo que ocurre en Santa Teresa no es el naufragio de los católicos, es, para muchos, la parálisis social que inhabilita a un país, cuyos habitantes dieron grandes muestras de devoción en años anteriores, cuando la crisis no había alcanzado niveles insospechables.

Las calamidades cotidianas

A propósito de la desmovilización, hay quienes creen que la crisis de transporte es el principal detonante de ese comportamiento. En Venezuela más del 80% de las unidades urbanas están paralizadas, según el gremio. Y los autobuses que conectan a las grandes ciudades tampoco escapan de la coyuntura: 70% de la flota de todo el territorio quedó inhabilitada por escasez de cauchos, baterías y autopartes.

Este año, Francisco Moya acudió al templo con su nieto, su hija y su yerno para orar por todas las familias desmembradas y por los jóvenes que están abandonando el país. “Hay mucho dolor y necesitamos ser sanados. He notado que en los últimos años ha disminuido la cantidad de feligreses que se congregan este día. Se interponen muchos obstáculos para llegar aquí, la crisis económica, la falta de transporte”, enumera.

El aspecto de la Basílica de Santa Teresa, cuyos asistentes han mostrado una participación lánguida, no ha pasado desapercibido para los pastores e inquieta a los organizadores y feligreses más asiduos. De hecho, a las 10 de la mañana los sacerdotes concelebrantes formularon un llamado de atención al ver cómo ha ido disminuyendo el número de fieles e hicieron hincapié para que la tradición no se pierda. El reto para el próximo año, según propuso la Iglesia, es que cada persona pueda llevar a dos acompañantes para rescatar la devoción.

Los vecinos pueden entrar a Santa Teresa

Carolina Ferreira, de la parroquia Santa Teresa, dice ser testigo de la deserción de los devotos. Relata que para ella era impensable visitar el templo hace dos años, pese a su cercanía. “Tenía que hacer horas y horas de cola para poder entrar el Miércoles Santo a la iglesia y acompañar al Nazareno. Pero esta mañana pude entrar por la puerta principal del templo sin ningún obstáculo. La iglesia estaba despejada”, contó.

José Cohén, portavoz de la Cofradía del Nazareno de San Pablo, da el aval a la percepción de los asistentes. Asegura que muchas familias han sido arrinconadas por la crisis y solo concentran su atención en las diligencias básicas para proveerse de alimentos y otros artículos de primera necesidad.

Asegura que pocas personas asisten a las misas nocturnas que inician la noche del Martes Santo en honor a El Nazareno. Y este año parecen sobrar los funcionarios de seguridad. Sin embargo, se espera que haya una oleada de feligreses a partir de las 4:00 de la tarde de este Miércoles Santo, cuando se dará inicio a la tradicional procesión que este año completará un recorrido de 2,5 kilómetros por los las cercanías del templo.

Más de 50 de cargadores tienen la responsabilidad de movilizar al Nazareno, una representación que pesa 80 kilos y en torno a la cual se tejen experiencia de fe y devoción. Cerca de cinco mil orquídeas engalanan la imagen flanqueada por el tradicional arco.

“Rogamos al Nazareno para que nos ayuda a salir de esta situación que desarticula a las familias”, sostiene Cohén. Pero no todo es fervor y serenidad. La noche de este martes los cargadores trastabillaron durante la maniobra de entronización de la imagen y el Nazareno se fue de lado cuando era trasladado hacia la parte posterior del altar principal. Aquel episodio provocó el vértigo de los primeros devotos que acudieron para orar al hijo de Dios.

La tradición del Nazareno de San Pablo se instauró en Caracas hace más de 400 años. La imagen actual es venerada desde 1.579. La devoción surgió luego de un acto milagroso ocurrido en la esquina Miracielos, en Caracas. En aquella ocasión, un conjunto de pobladores decidió sacar en procesión la imagen del Nazareno para rogar por la sanación de los enfermos por una epidemia de escorbuto.

Jesús se compadece del dolor

Este año la misa principal, celebrada al mediodía, estuvo presidida por el obispo auxiliar de Caracas, Jesús González de Zárate, un oficio que suele celebrar el cardenal Jorge Urosa Savino, quien se recupera de una intervención quirúrgica.

González de Zárate animó a los fieles que se congregaron en torno a la imagen de Jesucristo. “Él puede compadecerse de nuestros dolores y angustias, de nuestras ignorancias y extravíos. Ante los momentos difíciles que vive nuestra patria, frente a la incertidumbre que podamos sentir por lo que viene, no estamos solos. Él es nuestro defensor, nuestra fuerza. En medio de nuestra debilidad, Jesús escucha a los pobres y no desprecia a los que están cautivos”.

El pastor de la Iglesia católica también hizo un llamado a los fieles a no esconder la luz de la fe, a apartarse del egoísmo, la violencia, la injusticia y a no mimetizarse con el ambiente. “Todos debemos ser responsables por nuestros deberes ciudadanos, desde el lugar donde nos encontremos debemos buscar una sociedad donde no existan desigualdades”.

Ante la dramática situación que vive el país, el obispo auxiliar de Caracas puso a disposición la infraestructura organizada de la Iglesia, a través de Cáritas, para ayudar a enfrentar las carencias.

