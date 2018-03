Especial ND: Cambio al bolívar soberano agarra a la banca sin recursos ni tiempo

William Peña / 27 mar 2018.- La decisión del Gobierno Nacional de cambiar el cono monetario en Venezuela a través de una reconversión que le quitará 3 ceros nuevamente al bolívar, y lo llama ahora bolívar soberano, una vez que el actual sistema de billetes se quedó sin oxigeno ante la hiperinflación, no sólo tendrá un impacto en el ciudadano, que por segunda vez en menos de una década tendrá que aceptar que es un millón de veces más pobre, sino que también golpeará y pondrá contra las rejas al sistema financiero, hoy sin las mismas condiciones tecnológicas, financieras y de capital humano que hace unos 10 años, cuando Hugo Chávez devolvió la locha y la puya al país, en un intento por enaltecer el valor del bolívar con la denominación “fuerte”, pero que en pocos años se quedó sin efecto producto de las malas políticas fiscales.

Fuentes consultadas del sector bancario que pidieron a Noticiero Digital no revelar sus nombres, destacaron que la decisión, que se venía tejiendo entre los que manejan la política económica en el Gobierno desde hace tiempo, le queda muy cuesta arriba a la banca, incluyendo a la del propio Estado, pues no cuenta hoy día con el capital humano que se requiere, así como tampoco con los fondos para realizar las inversiones y que hacerlo en dos meses es prácticamente imposible.

“La reconversión del año 2007 requirió de más de 18 meses de adecuación entre plataformas, proyectos, pruebas, difusión y durante ese tiempo estuvo funcionando la moneda vieja con la nueva. Los sistemas se fueron adecuando progresivamente” dice uno de los consultados.

En ese mismo tono, uno de los expertos del anterior proceso de reconversión monetaria en el tema tecnológico, que llevó adelante el trabajo en uno de los cinco bancos más importantes del país, describió la situación: “En el 2007 la banca necesitó de unos 40 millones de dólares para comprar equipos, adecuar los sistemas, plataformas, cajeros automáticos, estructuras digitales, puntos de venta, así como para impulsar la publicidad y que todo el mundo entendiera el cambio. Ese dinero salió del bolsillo de los bancos, hoy eso es imposible”.

Y es que aún cuando el Gobierno actual pueda pensar que los procesos son sencillos, sólo cambiar un software por otro o anexar un módulo adicional o “quitar tres ceros” al sistema, la solución pasa por una serie de procesos mucho más complejos, además de que se necesitan nuevos equipos y personal capacitado para el manejo de contingencias y eso es precisamente lo que, hoy día, no hay en el país.

“Si algo que parece tan simple como es facturar a través de la caja registradora de un supermercado se está haciendo complejo para muchas empresas, por la cantidad de ceros que deben aplicar a la transacción con unos sistemas que no están adecuados para ello, imagínense hacer lo contrario”, destaca otra de las fuentes consultadas.

“Sólo imagina tener que adecuar en los cajeros automáticos el cobro de comisión, que hoy día va de Bs.13 a Bs.54 para otras redes y bajarlo a Bs.0,13 ó Bs. 0,54 en medio de una política monetaria donde esos valores ya no existirían, pues el mínimo sería Bs. 0,50 o hacerlo en los puntos de venta y el resto de transacciones. Ello implica un esfuerzo tecnológico inmenso o una pérdida en dinero, por muy poco que parezca, para el usuario o la misma banca”, describe otro de los consultados.

A eso se le debe agregar la inversión que se requiere hoy día. “Para actualizar la banca al nuevo sistema de reconversión monetaria, en esta ocasión, se requieren más de 100 millones de dólares, porque hay que comprar equipos que hacen falta y, además, tenemos que llevar una especie de contabilidad paralela que no pasó en el anterior proceso porque se trabajó con las dos conos monetarios durante un tiempo y se administraron dos tipos de moneda por casi dos años”.

“Hoy, el Gobierno pretende que el día cero (4 de junio) se apague un sistema y se encienda el otro, algo imposible y para lo que necesitas, además, administrar prácticamente dos sistemas, con dos plataformas, una contabilidad paralela y, por supuesto, con un equipo de profesionales amplio. Eso hoy día no es posible, así como tampoco será posible hacerlo en dos meses”, destaca otro de los consultados.

Súmese a ello la escasez de equipamiento, computadoras, soluciones tecnológicas, centros de datos, etc. “Hace 10 años le pedías un servidor a IBM para incrementar los procesos transaccionales o para mantener las dos plataformas activas (cono viejo y cono nuevo) y el equipo estaba aquí en un par de semanas o lo tenía un partner en inventario. Hoy día, le pides un servidor a cualquier proveedor y puede durar hasta 10 meses para traerlo bajo las especificaciones tuyas, de tu plataforma, pues en muchos casos ya no estás actualizado y se requieren especificaciones muy precisas” confía otro de los consultados.

Y es que Venezuela, de ser la cuna de la innovación en la región, donde la banca adquiría tecnología avanzada que, incluso, no utilizaría en un tiempo, pasó a disponer de un sistema rezagado salvo excepciones, que requiere de complejidades tecnológicas para poder adecuar o adaptar procesos.

“Y ahora con la decisión de hacer una nueva reconversión monetaria, el camino luce más complejo para la banca, sobre todo en un país donde el talento debe ser subcontratado para este caso porque no lo hay en los bancos, muchos se fueron. A ello deben sumarse inversiones cuantiosas que la banca quizás no esté dispuesta a asumir si el Gobierno no dispone de los recursos para la importación de equipos a dólares de Dicom y, además, un tiempo de dos meses que, aún cuando tengas las otras dos necesidades resueltas, es prácticamente imposible de cumplir. Un banco grande requiere, mínimo, de dos meses sólo para hacer pruebas sin iniciar la implementación”.

Para hoy está prevista una reunión de toda la banca en la Asociación Bancaria de Venezuela, para exponer las necesidades y complejidades de la decisión del Gobierno Nacional ante los representantes del Estado.

Etiquetas: banca | bolívar soberano | reconversión monetaria