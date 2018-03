Enrique Ochoa Antich: No votar puede legitimar una intervención militar gringa

ND / 11 mar 2018.- El directivo del movimiento Juntos, la Venezuela que viene, Enrique Ochoa Antich, rechazó este domingo la política abstencionista de la MUD.

“Por allí dicen algunos que no son abstencionistas aunque no sólo no votan sino que llaman a no votar. La verdad es que sí lo son”, dijo el exdiputado y exdefensor de DDHH. “Sin simulaciones ni cinismos, sin tratar de inventar coartadas para su mala conciencia, quienes llaman a no votar deben dejarse de eufemismos y asumir su responsabilidad. Quien no vote está votando por Maduro”.

Por otro lado, Ochoa Antich señaló que el “fulano” boicot electoral parece más bien un boicot contra el candidato opositor Henri Falcón o un “auto-boicot” de la oposición contra sí misma, y aseguró que pedirle a la ONU que no venga es una acción no contra el gobierno sino contra quienes respaldan al ex gobernador de Lara.

“El abstencionismo de la MUD y sus congéneres es el mascarón de proa para planes más oscuros” y que quienes de buena fe creen que no votar es una salida son los tontos útiles de los manipuladores de siempre. Hay en la oposición quienes con la abstención parecen más interesados en legitimar un golpe de Estado y una intervención militar gringa que en deslegitimar a Maduro”.

Y agregó que hacerlo es jugar con fuego pues al “costo de miles de vidas humanas y de una pérdida flagrante de nuestra soberanía puede sembrarse la semilla de situaciones de violencia endémica como ocurrió en la vecina Colombia por más de medio siglo”. Según Ochoa, ésa es la razón verdadera por la que no firmaron los acuerdos de República Dominicana.

Por último, anunció que el movimiento Juntos ofrecerá este miércoles una rueda de prensa sobre la participación de la alianza en el Frente Amplio y su decisión de apoyar una candidatura presidencial opositora.

Etiquetas: abstención | intervención militar | no votar