Maduro se la comió

Nicolás Maduro se siente realizado cada vez que anuncia un nuevo decreto de aumento salarial. Se le ve una cara de dicha, y entonces percibe que ha arreglado al mundo. Todo lo demás no le interesa. En otrora, cada aumento salarial se debatía en lo que entonces se conocía como Comisión Tripartita: la parte oficial, la parte sindical y la parte empresarial, y si se llegaba a convenir un aumento del 20% se consideraba una hazaña laboral.

Maduro anunció esos aumentos muy por encima de ese 20%, sin tomar en cuenta las consecuencias colaterales que pudiera acarrear a las fuerzas productivas del país; además en los asalariados, y es por esto que éstos tiemblan cada vez que Maduro viene por ahí. Nadie está contento con ese aumento salarial. Primero, porque de inmediato rebotan los precios, lo cual se pudo constatar este viernes luego de los anuncios de Maduro, que se doblaron de un día para otro de acuerdo a lo que se ofrecía como mercancía por Internet.

Segundo, porque a la larga ese aumento tampoco es nada con respecto al costo de la vida: 5,3% de lo que cuesta la canasta alimentaria. Ni siquiera con el aporte se puede comprar una empanada. Es decir, se trata de una medida contraproducente, y que, al contrario de la cara de dicha que se le ve a Maduro, lo que hace es crear malestar. Muy lejos está Maduro de la realidad, de lo que piensa el populacho acerca de su mandato.

Obsérvese en esas aglomeraciones de gente que se forman, por ejemplo, en el Metro de Caracas. Todo el que se confiese chavista enseguida es objeto de burla. Nosotros estamos a nivel de la sobrevivencia, y no es posible que alguien confiese su fe por una partida de facinerosos que detentan hoy el poder, y quienes se encuentran en la fase de acusarse los unos a los otros; lo que supone que esto se acabará, cuando terminen apuñalándose entre ellos mismos.

De modo que lo único que garantiza el triunfo de Maduro en las próximas elecciones es la coacción, pues en los barrios, como ya lo dicen las encuestas, lo odian, y lo peor es que el tercio ahora va por la configuración de un perfil propio al margen ya de la figura tutora de Chávez, a propósito de la creación de ese nuevo partido que se anuncia, Somos Venezuela, y donde ya lo que se habla es del madurismo. He allí que aquí Marx no deja de tener razón cuando habla de estas metamorfosis; del cambio de un ropaje por otro.

Pero, mientras más satura Maduro a la población con su truculenta exposición mediática, tratando de conquistar su fe, más resulta odiado; sobre todo, porque en su caso su figura viene a resultar una caricatura, una textura desmejorada de alguien, que es más culpable que él de esta tragedia, pero de quien tiene que pagar por sus pecados; pero, además, porque él incrementa ese odio en la población con esas medidas antipopulares, y lo peor es que tan dichoso se ve Maduro, cada vez que hace un anuncio de esta naturaleza, como la gente que aparece a su lado. Ellos creen que por ese camino se la saben todo.

Maduro da por sentado que la inflación se va a detener en algún momento, por obra de la nada, y será entonces cuando los aumentos de salarios la alcanzarán – como el coyote algún día al correcaminos. He allí su esperanza; porque, además, se trata de una guerra a la que está enfrentado, la famosa guerra económica, y es por esto que no ha tenido tiempo de meterle la mano a la economía. Así que promete que, de ganar las elecciones el próximo mes de mayo, sí se ocuparía del asunto; luego de anunciar, a lo largo de estos años, el plan de los Motores de la Economía, el Plan de la Patria y pare de contar, que son muchos, y como se ve, en las primeras de cambio, todos son abortados.

Gasolina es lo que está zumbando Maduro para esa candela, que es la inflación, con motivo de ese decreto de aumento salarial; además de los bonos del Día de la Mujer y de Semana Santa, que serán otorgados por el Carnet de la Patria; que no se derivan de ninguna partida presupuestaria prevista para este beneficio, sino proveniente de una emisión de dinero sin respaldo alguno; lo que se conoce como dinero inorgánico, y el cual no hará sino volver más pobre al bolívar, a quien nadie quiere. Trate usted de pagar con una paca de billetes de 20 bolívares a un autobusero, que cubre determinada ruta en la periferia de Caracas: no se admite o, cuando la reciben, ponen una cara de cu…, y hay hasta caricaturas, que llegan por Internet, y donde se ven unos billetes de cien bolívares sobre una poceta, a manera de papel higiénico. He allí un papel moneda sin respaldo alguno.

Lo que ha dado lugar a un debate sobre la posibilidad de plantearse una dolarización o la adopción de una nueva moneda; como sucedió en Brasil con el llamado Plan Real en los tiempos en que Fernando Henrique Cardoso ocupaba el ministerio de Hacienda del gobierno de Itamar Franco, y aquello fue la gran solución para una tragedia que vivía ese país, como la que tenemos nosotros presente; cuando alguien ve un billete de diez bolívares tirado en la calle ya no lo recoge. Por supuesto, con esa mentalidad Maduro estaría lejos de adoptar semejante política, pues él está en la dicha, porque ha descubierto la línea recta.

Entre tanto, el país se desmorona, sobre todo, a nivel institucional; que es lo que le permite a Maduro venir con estos aumentos salariales, sin llegar a acuerdos previos, en un desconocimiento total de lo que representan los gremios empresariales y sindicales en este país, que son instituciones también, y que forman parte de nuestra ingeniería social; de modo que desconocerlas constituye una flagrante violación de nuestro estado de derecho; con la consecuencia de vivir, repito, esta tragedia que todos soportamos.

