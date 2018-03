Enfermera del Pérez-Carreño: Atendemos pacientes en el piso y trabajamos sobre pozos de agua

ND / foto: @NTN24 / 21 mar 2018.- Joselyn Aguilar es enfermera del área de Emergencia del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño, un centro de salud fundado en 1970 en el que se realizó el primer trasplante de corazón y el primero de córnea de Venezuela.

Hoy, la enfermera Aguilar describió las condiciones de trabajo en la Emergencia y también las condiciones en las que ingresan algunos pacientes:

“Ahora estamos trabajando con muy malas condiciones. No tenemos insumos. No tenemos agujas para administrar tratamientos intravenosos. Nos han llegado muchos casos de desnutrición…

A diario vemos como pacientes fallecen por falta de insumos, por una desnutrición severa. Tenemos casos de bebés con 10 días de nacidos con bajo peso, hospitalizados por desnutrición…

Tenemos que atender pacientes en el piso porque no tenemos camillas y no tenemos camas…

De las condiciones de la emergencia, el techo se está cayendo. Tenemos que trabajar con pozos de agua en el piso porque hay goteras que ni siquiera han podido arreglar…

No tenemos, a veces, agua. No tenemos baños. A veces no tenemos aire acondicionado”.

Y ante una pregunta sobre lo que el grupo de enfermería estaba solicitando en la protesta de hoy, uno de ellos, que se encontraba al lado de la enfermera Aguilar, dijo: “salario justo”, pero ella agregó: “Aparte de un salario justo, cónchale, yo pienso que la prioridad es la salud. Ocúpense por la salud. Métanse en los hospitales. Vean la situación que se está viviendo en el hospital. No es como lo pintan. El Seguro Social antes no era así”.

