Jennifer Suárez / 8 mar 2018, edit. 2:49pm.- El llamado Frente amplio, una alianza de partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, de sectores del chavismo, de gremios y sectores sociales, fue conformado este jueves durante un acto en el aula Magna de la Universidad Central de Venezuela.

El vocero del acto, Víctor Márquez, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, anunció que el Frente Amplio estará presente en todos los estado del país.

Anunció además que el próximo lunes 12 de marzo se llevará a cabo una movilización hacia la ONU, con el fin de solicitar “que la organización se una a esta lucha y tener unas elecciones de verdad” y, del mismo modo, convocaron una protesta nacional y mundial para el 17 de marzo con el mismo fin.

El presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, también ofreció unas palabras durante el evento, para recalcar que el parlamento “apoyará todas las actividades de este tipo”.

“Este Frente Amplio tiene el objetivo de llevar a cabo la salvación del país, y esto es algo que sin duda apoya la Asamblea Nacional. Nos debemos unir todos para salir de esta situación (…) la solución de esta crisis está en las manos del pueblo venezolano”, expresó.

Barboza hizo un llamado a “toda Venezuela para incorporarse a esta lucha. Debemos luchar sin descanso para garantizar una patria libre”.

Por su parte, el ex secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, aseguró que la tarea del Frente Amplio es “realizar el cambio que Venezuela reclama”. “Nuestro compromiso es sincero, nosotros logaremos salir de este Gobierno”, dijo.

“Este 2018 los venezolanos tenemos el derecho de elegir un nuevo Gobierno tal y como lo exige la Constitución, pero se debe lograr con unas elecciones sin trucos ni trampas. Esta no debe ser una confrontación este el Gobierno y la oposición, es un país entero que se levanta con plena fuerza”, expresó Aveledo.

En representación del Movimiento Estudiante, Bárbara Moncho, Consejera Universitaria de la UCAB, aseguró que desde el día de hoy “los jóvenes estamos en una campaña, estamos en rebeldía ante el sistema que nos quiere someter”.

“Hoy estoy representando a los jóvenes, hoy sentimos la necesidad de unir a todos los jóvenes para revelarnos ante la sumisión que quiere someternos este régimen”, destacó la estudiante.

Moncho señaló que pese a todas las actividades de protestas que realizaron durante los meses de abril y julio del año pasado “es tiempo de unirnos todos y ejecutar una estrategia para poder salir de este Gobierno”.

A continuación, otras intervenciones:

La presidenta de la Federación de Centros Universitarios, Rafaela Requesens, aseguró este jueves no estar de acuerdo con las elecciones presidenciales del 20 de diciembre. “Queremos comicios sin presos políticos”, expresó.

“Decimos no a la comicios del 20 de mayo y sí a las elecciones libres, sin presos políticos y con garantías”, señala el manifiesto leído por Requesens durante la presentación del Frente Amplio Venezuela Libre.

“El país se desangra por las vías humanas que cruzan la frontera buscando lo que aquí se les niega. El cambio que proponemos incluye a la Fuerza Armada”, apuntó la estudiante de la UCV.

También reconoció “el importante papel de los partidos políticos. Agradecemos la solidaridad internacional necesaria para la reconstrucción, en este renacer de la esperanza agradecemos a las Iglesias”.

Para finalizar, Rafaela Requesens afirmó: “Venezuela tiene nombre de mujer, una mujer que ha sido violada, golpeada, pero que sigue de píe, a pesar de los golpes las mujeres siguen fuertes luchando por nuestro país”.

“El problema no son los chavistas”

Jonny Montoya, hermano del fallecido líder de los colectivos revolucionarios Juan Montoya, intervino en representación de las víctimas de la represión.

Durante su discurso, consideró que “para este Frente Amplio Venezuela Libre debemos venir sin resentimientos y con cierto perdón”.

A continuación, dijo que iba a “perdonar y pedir perdón”. Comenzó con la exdefensora del Pueblo Gabriela Ramírez, una “exdefensora que no me defendió. Yo la perdono por no haber hecho su trabajo cuando debió haberlo hecho”.

Asimismo, Montoya pidió perdón a Fedecámaras en nombre de su hermano, quien “les puso una bomba”. Indicó que fue una “mala acción de mi hermano y le quiero pedir perdón en nombre de mi hermano”.

“Tenemos que venir a esta Venezuela Libre sin resentimientos y con cierto perdón (…). Tenemos que empezar a ver esa Venezuela que queremos (…). La izquierda y la derecha no es el problema (…), el problema de Venezuela es honestidad contra corrupción (…). El problema no son los chavistas (…), el problema de 200 años en Venezuela ha sido la corrupción”, enfatizó.

“La resistencia se mantiene activa”

Por otra parte, un representante de “La Resistencia” subió a la tarima para expresar su opinión. Según señaló, “aquí estamos”.

“Quiero decirles a todos que está bien, aplaudo el hecho de la unión, pero debemos entender que este régimen no saldrá con métodos democráticos clásicos ni modernos”, insistió el joven.

Agregó: “Desde la movilización, desde la lucha, desde denunciar todos los delitos cometidos por este régimen, es la única forma de salir de esta organización criminal”.

“Aquí lo único que se debe elegir es la cárcel donde Nicolás Maduro Moros debe pagar el resto de su vida”, destacó, provocando los aplausos de los presentes.

Consideró que “todos sabemos los delitos que ha cometido esta organización cirminal. La resistencia venezolana se mantiene activa y seguirá luchando al frente de nuestro pueblo”.

Las condiciones electorales

Por su lado, el rector de la UCAB, Francisco José Virtuoso, resaltó que “esta iniciativa intenta poner en marcha un movimiento nacional pretende dinamizar ese conjunto de amplias mayorías presentes en todos los estados del país”.

“Este frente, esta gran alianza, es nada más que el punto de partida de un gran movimiento nacional”, aseveró Virtuoso.

Señaló: “Mi invitación personal es que sumemos esfuerzos (…) por transformar la dramática situación que vive el país”.

“Es un frente para la lucha, para la exigencia, para el pronunciamiento, para la movilización, para generar una gran energía social y este frente está abierto a otras muchas iniciativas”, apuntó e insistió en que “este frente es una invitación abierta a todos”.

“Se nos muere la gente”

De acuerdo al director de Codevida, Francisco Valencia, el Gobierno Nacional “ignora” el dolor y el sufrimiento de los venezolanos. Así lo dijo durante su intervención en representación de las ONG.

“Se nos está muriendo la gente (…). Tenemos un gobierno que como política de Estado ha ignorado el dolor y el sufrimiento de miles de familias”, manifestó Valencia.

A continuación, preguntó: “¿Hasta cuándo vamos a permitir que la gente siga muriendo por falta de medicamentos y atención médica?”.

“Ante esta emergencia humanitaria era necesario unirse. Es necesario unirse para levantar la voz por todos aquellos que están en los hopitales”, puntualizó.

Insistió en que “no se puede permitir tanto dolor”.

“Sabemos que este gobierno va a seguir negando esta situación y negando la ayuda (…). Hay que sacar a este gobierno criminal, porque no podemos permitir más muertes (…). Aquí hay responsables, y tarde o temprano serán condenados por estas muertes”, expresó.

