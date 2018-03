Elección de concejos municipales no se realizará el 20M, según Bertucci

ND / 22 mar 2018.- El candidato presidencial Javier Bertucci aseguró este jueves que la elección de los concejos municipales no se realizará el 20 de mayo, información que no ha sido confirmada por el CNE.

De acuerdo a Efecto Cocuyo, Bertucci agregó que el órgano comicial iniciará el proceso de postulaciones para estos cargos en abril y anunciará la fecha del proceso electoral después.

No obstante, luego daclaró que su afirmación es más una “suposición lógica” porque la Constitución prohíbe que se realicen estas elecciones junto a las presidenciales y porque el CNE “no tiene capacidad técnica” para hacer una megaelección en dos meses.

