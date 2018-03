Especial ND: El afán por aferrarse al poder mantiene al chavismo 5 años después

Sofía Nederr / 5 mar.- Con denuncias sobre violación de derechos humanos, corrupción y otros ilícitos, además de una crisis socioeconómica inédita en el país, a cinco años del fallecimiento del comandante, el afán por aferrarse al poder mantiene al chavismo en pie. En este aspecto coinciden analistas consultados, quienes destacan que el ideal totalitario alimenta a los dirigentes que siguen el modelo impulsado por Hugo Chávez, pese a los cuestionamientos y las dudas sobre su sucesor, el presidente Nicolás Maduro. “El chavismo está en el poder y ha logrado autocratizarse y reducir a la oposición exitosamente sin grandes riesgo de inestabilidad. El chavismo fue siempre un movimiento político autoritario con liderazgo popular o ‘carismático’, dinero abundante y una gran capacidad represiva por el férreo control sobre los aparatos represores. Perdió los dos primeros, pero no el tercero de sus pilares de apoyo, por lo que ciertamente ha logrado sobrevivir y no se ha desdibujado. Es así como es, pero sin dinero y sin Chávez. Tenía el control de fiscalías, tribunales, policías y militares. Lo sigue teniendo. Ese control no lo inventó Maduro. Lo tuvo y lo usó Chávez a su antojo”, señala el politólogo Ángel Álvarez, PhH en Ciencia Política y consultor internacional en Política Públicas.

Aunque afirma que actualmente hay varios grupos a lo interno del chavismo, Álvarez sostiene que su dirigencia aplica mecanismos para mantenerse juntos y castigar a quienes opten por irse.

“Siempre han habido muchas facciones pero desde la creación del PSUV nunca se ha producido una ruptura importante que ponga en riesgo la estabilidad del régimen. Brownlee ha demostrado con investigación comparativa que los autoritarismos con partidos fusionados al gobierno son muy estables y tramitan sus diferencias internas muy eficientemente”, argumenta.

Fernando Spirittor, director del Postgrado de Faces de la UCAB, no cree que haya diferencias entre el chavismo y el madurismo que algunos sectores han señalado para diferenciar dos tendencias: “Para mí es lo mismo, el chavismo disidente es parte del proyecto de las purgas internas que se han hecho a lo largo del tiempo, pero siguen siendo chavista. El problema es que el chavismo disidente no ha reconocido que el desastre que vive el país con Maduro es producto de Chávez”.

Spirittor puntualiza que, al final, el chavismo que enarboló el fallecido comandante y el proyecto que lleva su heredero es el mismo.

“Si el objetivo de Chávez fue acumular poder, centralizar, el de Maduro es mantenerse a cualquier costo, se resisten a ser oposición. De allí que el juego de la democracia liberal no está en ellos. Permanecer en el poder pasa por la violación de derechos fundamentales. No tienen obstáculos en cercar al capital privado e impedir el canal humanitario; no les importa el costo de la sociedad que para ellos es perfectamente soportable para estar en el poder. El asunto es hasta cuándo”, plantea.

El académico considera que la permanencia del chavismo sin Chávez se ve de forma clara en el área económica. Asevera que Maduro no ha introducido cambios económicos significativos y la crisis que atraviesa el país es resultado de las estatizaciones, del gasto dispendioso y de no considerar el mercado. Acotó que estas prácticas funcionaron con los precios del petróleo altos.

El proyecto trajo la devastación

El sociólogo político Francisco Coello afirma que el chavismo como un proyecto totalitario, de influencia castrocomunista, continúa vigente pese a la ausencia de su principal propulsor.

“El chavismo se ha mantenido, pero eso no quiere decir que sea que exitoso. Hay que distinguir entre el éxito de un proyecto con cambios políticos y el proyecto que tiene como consecuencia la devastación de la sociedad. El proyecto que sigue aplicándose es el control de la población y su debilitamiento físico y moral. El totalitarismo trabaja lo que es mejor para su proyecto, destruye Pdvsa, devalúa, se permite el contrabando de extracción y se destruye al país”, afirmó.

Coello destaca que el país, desde los tiempos de Chávez y en estos últimos 5 años que se cumplen hoy, ha estado secuestrado por una casta.

“Maduro no torció lo que venía haciendo Chávez. Maduro y su gestión es consecuencia de lo que incubó Chávez. El secuestro el país que quería Chávez y la gente que lo acompañó, tristemente ha funcionado”, aseguró.

El sociólogo explica que la permanencia del chavismo como norte obedece, en parte, en que tras la partida del comandante no hay liderazgos en el oficialismo. Acota que el presidente Nicolás Maduro, que el 20 de mayo buscará la reelección, no es un líder, como tampoco cree lo sean, por ejemplo, el vicepresidente Ejecutivo, Tareck El Aissami, el Ministro de la Defensa, general en Jefe (EJ) Vladimir Padrino López, o el constituyente Diosdado Cabello. Agrega que el común denominador de Chávez y Maduro ha sido el afianzamiento de militares en cargos estratégicos.

José Antonio Rivas Leone, profesor e investigador de la ULA, considera que con Maduro creció el modelo pretoriano. Sostiene que el sucesor hipotecó el legado de Hugo Chávez.

“El capital político de Chávez ha sido dilapidado por la gestión de Maduro y del PSUV. El gran destructor del legado de Chávez es Maduro junto a sus ministros, con el concurso de alcaldes y gobernadores. Por más adherentes que el chavismo tenga, la gente sabe que este gobierno ha sembrado hambre y destrucción y eso está minando las bases populares”, enfatiza.

Rivas Leone aclara, sin embargo, que el chavismo no fue impoluto antes, como tampoco lo es ahora. Añade que muchos vieron en Chávez la imagen paternal y se configuró un vínculo sólido.

“Hoy ese vínculo está diezmado, no solo por las limitaciones propias del liderazgo de Maduro, sino porque también la gente sabe de los casos de corrupción, de los daños patrimoniales al país producto de la mala administración de PDVSA, del BCV y en el Arco Minero por citar algunos casos. La gente ya no compra la barajita de la guerra económica. Todo se da mientras persisten denuncias sobre narcotráfico y hay una población afectada por los malos manejos que huye del país con o sin pasaporte”, afirma Rivas Leone.

El profesor de la ULA indicó que desde la muerte de Chávez se acrecentaron las disputas interna entre civiles y militares, pero ya sin la abrazadera del comandante que considera era un factor unificador.

La destrucción de la imagen el chavismo fue denunciada por Oly Millán, exministra de las Comunas en tiempos de Chávez.

“Esta élite de poder que gobierna a partir de la muerte del presidente Chávez, comienza a tener perfil propio e inicia el desmontaje de los referentes de la revolución bolivariana, viviendo del patrimonio político que les dejó Chávez, que en buena parte son los que se han beneficiado del patrón mafioso de acumulación de capitales disputándose el poder y control del Estado con la derecha tradicional”, aseveró Millán en una entrevista difundida por el portal Web Aporrea.org y que difundida el 27 de febrero de 2018.

El dilema del PSUV y Somos Venezuela

El sociólogo Francisco Coello sostuvo que tanto con Chávez como con Maduro, el PSUV ha sido un partido unido al Estado y al gobierno, como ocurre en los proyectos totalitarios. De allí que el líder del partido es del gobierno.

“El PSUV nunca fue un partido con identidad, a diferencia de los partidos tradicionales en Venezuela. No tiene presencia ni vitalidad, fue concebido como la agencia de festejos de Chávez”, explica.

El politólogo Ángel Álvarez puntualiza que el partido oficialista está adherido a un Estado fallido que, a su juicio, es lo que hay actualmente en Venezuela. “Es un Estado fallido al estilo de Zimbabwe, Nigeria, Sudan del Sur, Somalia, Yemen y otros. Hay una casta armada que ejerce el poder no solo despóticamente sino expoliativamente”, argumenta.

El dilema del PSUV se evidencia con la creación del Movimiento Somos Venezuela, antiguamente Nuevo Camino Revolucionario que fue fundado por Luis Tascón.

“No se sabe cómo se van a repartir los recursos el PSUV y Somos Venezuela. Estamos hablando de recursos económicos y poder. Si le das más a uno que al otro, se altera el equilibrio. Habrá que observar cómo va a evolucionar el movimiento al interior del chavismo. Tampoco está claro cómo van a orientar a sus votantes”, señala el profesor Fernando Spirittor.

