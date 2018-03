EEUU podría destituir a Robinson como encargado de negocios en Venezuela, según Rubio

ND / 27 mar 2018.- El senador del Congreso de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió al encargado de negocios de ese país en Venezuela, Todd Robinson, de una posible destitución si éste no seguía lineamientos de la Casa Blanca. Durante una entrevista radial, Robinson aseguró que solo los venezolanos tienen el poder de decidir si las elecciones del 20 de mayo son creíbles o no.

“Hay varias teorías sobre los resultado de las elecciones y al final los venezolanos van a decidir si las elecciones tienen credibilidad o no, y nosotros vamos a esperar la decisión de los venezolanos”, dijo Robinson a la emisora Unión Radio en Caracas.

Luego de las declaraciones de Robinson, el senador Rubio aseguró, mediante su cuenta de Twitter, que la posición del presidente Donald Trump y de EEUU sobre el gobierno de Nicolás Maduro no ha cambiado, pero destacó que lo que “si puede cambiar es el jefe de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela”.

Las acciones de Robinson generaron alarma y decepción en algunos exiliados venezolanos, puesto que el diplomático se alejó de la postura de Washington, sobre los próximos comicios en Venezuela.

Estados Unidos es otro de los países que ha catalogado como ilegítimas las elecciones del próximo 20 de mayo, por lo que no reconocerá los resultados.

vaya al foro

Etiquetas: EEUU | Marco Rubio | Todd Robinson