La peor dictadura en 187 años ¿puede reelegirse sin fraude?

19 años copiando en Venezuela el tóxico modelo castrista; Destruyó la economía, la independencia de los poderes y la convivencia social. Multiplicó la corrupción, es criminalmente represiva (comete delitos de lesa humanidad, que no prescriben), gerencialmente incapaz, entregó nuestra soberanía: cumple órdenes de la parasitaria Cuba, a la que envía petróleo y dólares por vergonzoso vasallaje. Vínculos con narcotráfico y blanqueo de capitales, complicidad con terroristas islámicos, FARC y ELN. El despotismo castrochavomadurista potenció a récords mundiales nuestras cifras de inseguridad, escasez de alimentos y medicinas, hiperinflación (con insuficiencia de billetes), lentitud en las comunicaciones, fallan mantenimiento y funcionamiento de los servicios (agua potable, transporte público, electricidad, telefonía fija y celular, atención hospitalaria, educacional, bancarios, mal estado de calles, carreteras, autopistas). Cierre de medios, permanente censura, adulteración de la realidad mediante constante propaganda goebbeliana. Arbitrariamente expropiaron y arruinaron 4 millones de hectáreas y cientos de empresas que abastecían al 60% de la demanda nacional, hoy dependemos de importaciones para las cuales no hay suficientes divisas, que también escasean para pagar los intereses pendientes en la alta deuda externa, adquirida cuando por exportación petrolera Venezuela obtuvo los más altos ingresos de su economía, hoy al borde de incurrir en default. Miles de venezolanos rebuscan en las bolsas de basura restos de comida, y cientos de miles se ven forzados al éxodo (sangría de profesionales, institutos educativos de primaria a Universidad sin alumnos ni docentes, hospitales sin médicos) en ambos casos tratando de simplemente sobrevivir.

En ese contexto, ¿es lógico que el principal culpable de esa desastrosa situación sea reelecto? ¿Una sociedad que soporta estos parámetros, apoyaría la continuidad del fracasado modelo? ¿No es imprescindible un gigantesco y descarado fraude, para que sea reelecto el primordial representante de la secta militar que sistemáticamente ha arruinado a Venezuela, comprometiéndola de paso en asuntos de preocupante calibre delictivo a escala internacional?

Este párrafo va dedicado a Felipe Mujica, Chúo Torrealba, Enrique Ochoa Antich y los ¿gobernadores? que se postraron ante la prostituyente, y proponen más humillaciones. AP-MAS-COPEI no representan a la Oposición, tampoco Falcón y Bertuci. En los últimos diez años el sucialismodelsiglo21 ha decretado 40 aumentos del salario (anunciarán el 41º el 1º de mayo, 19 días antes de la farsa presidencial, convocada por ilegítima prostituyente, violando los lapsos constitucionales, con marionetas haciendo el papel de competidores, sin representar a la oposición, y teniendo apoyo electoral marginal). 57 países (los 28 de la Unión Europea, otros 10 de ese vecindario geopolítico, y 19 de la OEA), han manifestado su rechazo a la elección express, cambiada del 22 de abril al 20 de mayo, a ver si se suma a la parodia algún genuino opositor que le otorgue una capa de legitimidad al show barato del indocumentado Maduro, su asamblea prostituyente (un vulgar apéndice del PSUV), y el celestinaje del CNE (que demoró año y medio el revocatorio contra Chávez en el 2003, suspendió el revocatorio contra Maduro tras 7 meses de trámite, e incumplió su obligación de realizar las regionales en diciembre del 2016, pero avaló el grosero fraude con el cual el PSUV ensambló a 500 de sus partidarios como asamblea prostituyente, obedece la orden de esa dependencia espuria con la farsa presidencial sin cumplir los lapsos que la Constitución exige, y le añade otra elección, corriendo la fecha 4 semanas). ¿Todavía no ven la enorme ilegitimidad?.

La frecuencia y proporciones de los aumentos salariales no ocurren en el mundo como en Venezuela. Los gobiernos no imponen sino que negocian con el sector empresarial y los trabajadores, buscando el consenso, un resultado que pueda implementarse sin ocasionar distorsiones perjudiciales para la economía. Los incrementos en salarios y pensiones tienden a ser reducidos, precisamente para no generar inflación. En EEUU el salario mínimo se establece por hora: en 2001 era 5 dólares (por supuesto, para los trabajos más simples, que requieren menos preparación, a medida que la capacitación -oficio o profesión- aumenta, se incrementa el pago por hora). En 2016, el salario mínimo era 7 dólares/hora, el presidente Obama lo subió a 10 $/h para la administración pública, exhortando respetuosamente al empresariado privado a emular el aumento oficial, sin coacción ni amenaza alguna. En Suiza, por primera vez, discutieron y aprobaron -en Neuchatel 2017- el salario mínimo en 17,10 euros por hora. En España discuten para subir las pensiones más de 0,25%. En 2017 aumentaron 2%. Para proteger a los jubilados, en 2013 acordaron que cuando los factores económicos involucrados (IPC índice de precios al consumidor, inflación, desempleo, dinámica del PIB, contribuciones al fondo de pensiones, productividad, etc) tuvieran promedio negativo, se asignaría el incremento mínimo del 0,25%, y un 0,5% en época de vacas gordas. Con déficit de 18.000 millones de euros en el sistema, desde 2014 las pensiones han aumentado al mínimo del 0,25%. Para el salario se discute un aumento de entre el 5% y el 8% para los próximos tres años. Obvio el contraste con los exagerados, demasiado frecuentes y arbitrarios incrementos decretados por la demagogia castrochavomadurista, 41 en diez años, con aumentos que van del 5,62% al reciente 58% de marzo. Combustible para la hiperinflación y la crisis.

Condiciones para que la oposición participe en una elección presidencial:

1. Reestructurar al CNE, auditar el REP, incorporar la foto del elector.

2. Que habiliten la inscripción y participación de los venezolanos en el exterior (independientemente de su status legal, que no le incumbe al CNE).

3. Liberación de presos políticos, eliminar inhabilitaciones de personas y partidos.

4. Absoluta libertad de Expresión en campaña, sin cadenas oficiales, ni peculado de uso de recursos públicos. Tiempo previsto en la Constitución, candidato opositor unitario electo en Primarias.

5. Testigos internacionales confiables, revisar bien la documentación de cada candidato (en especial la de Maduro).

6. Canal Humanitario, alimentos y medicinas.

7. Eliminación del A. control de cambios (generador de devaluación e hiperinflación), B. la anc y C. el carnet de la patria: B y C vulgares mecanismos proselitistas del PSUV).

Realizada la elección presidencial en condiciones legítimas, las tareas prioritarias del gobierno de transición serían:

1. Devolución empresas y tierras, Depuración de Nóminas.

2. En paralelo a Negociar Préstamo con FMI, señalar empresas y fincas que requieran ayudas. 3. Ubicar y tramitar recuperación capitales malversados escondidos en paraísos fiscales.

El Frente Amplio Nacional que se está gestando debe incluir a la MUD y los partidos políticos que no la integran, Universidades, Gremios profesionales, las Iglesias, Fedecámaras, la CTV, y una idónea representación de los independientes, que somos la mayoría, y merecemos ser considerados y respetados como interlocutores válidos.

Por último; Gravísimas son las implicaciones -mostradas en video del 24 de febrero- del insólito intercambio de saludos entre integrantes del colectivo “La Piedrita”, con armas de guerra, cuyo caporal “Valentín Santana” (no es su nombre real) tiene autos de detención dictados hace más de 9 años, pese a lo cual recibe en plena calle efusivos saludos y abrazos del ministro Ernesto Villegas, la alcaldesa de Caracas Érika Farías y el general Fabio Zavarse Pabón, jefe del ZODI en la capital. El Ministro de la defensa, Vladimir Padrino, se limitó a declarar un lugar común “rechaza la existencia de grupos armados”, un vergonzoso saludo a la bandera, que lo ubica como un pelele, incapaz de cumplir sus deberes, proceder a la captura del prófugo de la justicia y remitirlo al tribunal correspondiente, junto con sus compinches armados y encapuchados, banda de paramilitares al margen de la ley, que con el mayor descaro amenaza con sus potentes armas a la ciudadanía. También Vladimir Villegas debería fijar posición sobre este aberrado episodio, no sólo por sus connotaciones, profundizando la crisis que sufre Venezuela, sino porque su hermano es uno de los que mantienen el irresponsable celestinaje a esos inaceptables conjuntos de criminales paramilitares, que tanto daño han causado. La pareja presidencial con narcosobrinos juzgados y sentenciados en EEUU, altos funcionarios de la dictadura fraternizan y respaldan delincuentes paramilitares. ¿Participamos en su farsa electoral?

Etiquetas: Edgard J. González