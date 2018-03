Frente Amplio, sin pretextos

El documento que suscribieron los más importantes grupos de la sociedad venezolana es inobjetable. No hay un pretexto válido para no incorporarse al Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL). Después de años de desencuentros entre los demócratas, en los cuales todos predicaban que era necesario salir del régimen actual, pero sin acuerdos sobre el cómo y con descalificaciones mutuas, unas con razón y otras sin ella, hoy contamos con una propuesta que debería ser palatable para todos.

Atrás deben quedar las diferencias que han impedido constituir un frente unitario para lograr establecer una verdadera democracia. Nadie está libre de culpas. Reclamar ahora que ya existían otras iniciativas, alrededor de las cuales se ha podido crear una unidad puede tener base, pero en esta oportunidad los convocantes lograron un consenso amplio que sería políticamente suicida no apoyar.

El FAVL reconoce la crisis económica y la necesidad de rescatar la democracia y cambiar al presidente y al modelo anticonstitucional, mediante una elección libre y justa este año. Sin presos políticos, exiliados, ni inhabilitados. Declara que lo razonable es que el propio presidente renuncie. Rechaza la convocatoria de la Asamblea Constituyente a la elección del 22 de mayo y reconoce a la Asamblea Nacional como el organismo legítimo de representación de la voluntad popular. El llamado incluye a la Fuerza Armada. Reconoce la necesidad de superar los errores del pasado. Insiste en la apertura para la ayuda humanitaria y agradece el apoyo de los países democráticos. Además, en el Frente participan disidentes del régimen.

Como es natural, debido al odio acumulado por las injusticias cometidas en estos años, algunos criticarán la presencia de personas que ocuparon altos cargos en estos dieciocho años. Por el bien del país es deseable y necesaria esta inclusión. La gobernabilidad y recuperación requieren la presencia de compatriotas que piensen diferente, aunque en un momento dado hayan pecado por acción u omisión, siempre y cuando no estén incursos en delitos graves.

Probablemente en el Frente se producirán algunas desavenencias, ya que por naturaleza reaccionamos con precipitación ante un twitter disparado desde la cintura por algún político o por cualquier ciudadano. Ojalá impere la moderación. Las reuniones en Santo Domingo permitieron que los países democráticos comprobaran que Maduro es un dictador y de allí el apoyo conseguido en la OEA y en la Unión Europea. También quedó evidente que nuestros negociadores no eran colaboracionistas.

Probablemente el régimen persistirá en su petición de reanudar las negociaciones. Quizá algunos de los nuestros piense que ello es deseable, a pesar de que está comprobado que nunca nos concederán los derechos que exigimos y que están en la Constitución. Ello no debe quitarnos el sueño. Si alguien quiere volver a reunirse que lo haga, pero tendrá el rechazo de la mayoría.

En el movimiento Soy Venezuela hay gente muy valiosa y luchadora a las que admiro, pero deben evaluar cuál es su poder de convocatoria; predicar que otros no acataron “ el mandato del 16 J” es utópico, ya que no contamos con el TSJ, CNE ni con la Fuerza Armada; además, la Asamblea Nacional está maniatada y pareciera que, quizá por la desunión, hoy no hay ambiente para una huelga general o para protestas generalizadas y sostenidas. Me permito sugerir que analicen el manifiesto del FAVL. Comprobarán que no hay diferencias conceptuales entre los dos movimientos y, por lo tanto, deben entablar conversaciones para fusionarse. A su vez, quienes dirigen el FAVL deben dar pasos para lograr la incorporación. Solo un liderazgo unido y con un plan de acción puede levantar al pueblo y presionar a la Fuerza Armada para que haga respetar la Constitución. No debe haber pretextos.

Por otra parte, no creo que Henry Falcón sea una ficha del régimen. Su decisión de participar puede tener dos motivos: actuar como cazagüire, como dice en su artículo Barrera Tyszka o bien promoverse para el futuro, retirándose poco antes del 28 de mayo. En todo caso su candidatura, que no tiene posibilidades, hace daño a la lucha en contra del régimen y ojalá se retire cuanto antes.

Como (había) en botica: Muchos militares han evidenciado su rechazo al régimen y por ello algunos están presos, otros han pedido la baja o solicitado asilo. Quizá no se ha constituido una masa crítica porque perciben que los civiles estamos desunidos y sin un plan para una transición. Toda la oposición debe rechazar la degradación de 13 oficiales, la expulsión de 11 tenientes y la imputación a otros nueve oficiales por supuesta traición a la patria. Padrino López debe hacer respetar los derechos humanos del capitán Caguaripano y de todos los presos políticos. Excelente el discurso de Orden del doctor Rafael Muci-Mendoza con motivo del Día del Médico. Lo que más añoran quienes están en el exterior es la calidez y conocimientos de nuestros galenos. Lamentamos el fallecimiento del distinguido venezolano Alirio Parra. Fue director de Pdvsa, ministro de Energía y Minas, presidente de la OPEP. Cada día surge un escándalo de corrupción en Pdvsa. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

