EFE / 12 mar 2018.- Dos “poderosos” paqueteSes explosivos, cuya autoría podría ser de la misma persona, provocaron hoy la muerte de un joven y dejaron a otras dos mujeres heridas de gravedad en Austin, según explicaron las autoridades policiales.

El primero de los “poderosos” artefactos explotó a primera hora de la mañana, y provocó la muerte de un varón negro de 17 años y dejó en estado crítico a una mujer negra de 40 años, quien en estos momentos se encuentra en un hospital de la capital texana.

El nerviosismo aumentó cuando horas después explotó un segundo paquete y una mujer de origen hispano, de 70 años, fue trasladada a un hospital con pronóstico reservado.

En rueda de prensa, el jefe interino de la Policía de Austin, Brian Manley, aseguró en el lugar de los hechos que ambos sucesos “podrían estar relacionados”, aunque agrego que no tienen “ningún sospechoso ni ningún vehículo registrado”. En estos momentos, la investigación se encuentra en sus primeros pasos, por lo que Manley no quiso desvelar ningún detalle sobre el material usado por el presunto asesino, ni determinó si las víctimas tienen algo en común o fueron elegidas de forma aleatoria.

“Lo único que sabemos es que hay alguien con la capacidad de elaborar estos explosivos poderosos, por lo que rogamos a la gente que esté atenta y colabore con las autoridades”, valoró. Manley quiso tranquilizar a la ciudadanía diciendo que “no es el momento de entrar en pánico” y pidió que agudicen las precauciones, manteniéndose “alejados” de paquetes sospechosos o correspondencia que no esperen o desconozcan su destinatario.

“Estos artefactos pueden explotar de muchas formas, así que no toquen ni manipulen nada que no sea de confianza”, advirtió el agente. El oficial mostró su confianza hacía las empresas de reparto del país, confirmando que entre los sospechosos no están sus trabajadores.

En ambos sucesos las víctimas encontraron el paquete cerca de sus domicilios, reveló Manley. El departamento de Policía anunció una recompensa de 50.000 dólares por información que ayude a resolver el caso. Estos hechos se unen al ocurrido a principios de marzo que provocó la muerte, tras la heridas causadas por el estallido, de Anthony Stephan House, de 39 años de edad, también en la ciudad texana.

“La investigación esta en curso, creemos que están relacionados pero no sabemos con seguridad si atienden a una ideología o razón concreta”, insistió el jefe de Policía. El pasado fin de semana comenzó en Austin el festival South by Southwest (SXSW), donde miles de personas se dan cita en la ciudad para asistir a conciertos, cine y conferencias sobre innovación.

Ante esta masiva presencia de personas en las calles, Manley pidió a la gente que esté alerta pero que no se olvide “disfrutar”, puesto que “no hay razón para alarmarse”.

“Tenemos la suerte de tener una gran ciudad con un gran Departamento de Policía, y además, colaboremos con las administraciones federales y personal experto en explosivos para garantizar la seguridad”, concluyó.

EFE

