Director del OVP: Prioridad en las cárceles son los derechos humanos

Oleg Kostko / foto: Unión Radio / 27 mar 2018.- El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, expresó que el sistema carcelario de Venezuela necesita respeto a los derechos humanos al tiempo que calificó como fuera de lugar la proposición del gobernador del Miranda, Héctor Rodríguez, de convertir la cárcel de Yare en una Universidad de Ciencias Políticas.

Lea más: Crovato: Cárceles venezolanas son como un campo de concentración nazi

“Ante la realidad que nosotros tenemos que la población está por el orden de los 57 mil internos y el hacinamiento esta por el 230%, llegan ahora diciendo que van a construir una universidad (…) si van a priorizar en el trato del servicio penitenciario bueno yo creo que tiene que empezar por lo primero que es respetar los derechos humanos de la persona” manifestó durante una entrevista en el programa En Sintonía, de Unión Radio.

El activista considera que es prioritario que se incrementen los sistemas carcelarios ya que el hacinamiento está presente en los centros carcelarios ya existentes empeora cada día, a su juicio, dicha proposición empeoraría la sobrepoblación en los centros de reclusión.

“Primero van a tener que sacar a esa población reclusa (…) y la mayoría pertenece a Caracas porque Caracas no tiene cárcel (…). Tocorón está demasiado hacinado, tiene más de 8 mil presos, la Penitenciaria General de Venezuela como encontraron una fosas comunes la cerraron, no identificaron a ninguno de los cadáveres y todavía están los familiares tocando la puerta del Ministerio de Asuntos Penitenciarios para que les digan dónde está su hijo porque no lo consiguen”, denunció.

vaya al foro

Etiquetas: cárceles de Venezuela | crisis carcelaria | Humberto Prado | OVP | Yare