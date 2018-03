Dip. Omar González: Un trabajador gasta casi el 50 % de su sueldo en pasajes

ND / nota de prensa / 10 mar 2018.- El diputado Omar González denunció que si un trabajador que devenga un sueldo mínimo debe cancelar Bs. 2.000 de pasaje por un promedio de cuatro unidades diarias durante seis días a la semana a lo largo de un mes, gastará el 48,8 % de su ingreso.

De acuerdo a una nota de prensa, el legislador por Vente Venezuela manifestó que “un trabajador gasta casi un 50 % de su sueldo en pasajes”. En su opinión, esto es una demostración palpable del fracaso del modelo económico vigente en Venezuela.

Asimismo, el parlamentario aseveró que mientras las paradas están repletas de usuarios, y los colectores, que se lanzan de las unidades, vociferan un precio nuevo en cada jornada, se hace insostenible para un trabajador llegar hasta sus puestos de trabajo.

González advirtió frente a este panorama que la “crisis del transporte público producirá un paro operativo” en el país.

“Llegará el día que la gente se quedará en sus casas, porque el precio del traslado en autobuses o busetas será tan elevado que no valdrá la pena que acudan a su puesto de trabajo a obtener un salario que solo le alcanzará para pagar pasaje”, resaltó.

Golpe a los trabajadores

De igual forma, González acotó que a pesar de las dificultades, son millones los venezolanos que hacen sacrificios para acudir a sus puestos de trabajo para cumplir con sus responsabilidades.

Señaló que la carencia de unidades debido a la desaparición de respuestos y los altos costos de mantenimiento, aunado al creciente valor del pasaje, golpea cada día a los trabajadores de toda Venezuela.

“Por un lado, tenemos el problema de los pocos prestadores de servicio, y por el otro la escasez de efectivo para costear el precio del pasaje que diariamente sube”, indicó.

También resaltó González que un ciudadano promedio que llega al lugar donde labora entre 7:30 am y 8:00 am, y se queda allí hasta las 5 pm, no puede perder dos o tres horas en la cola de un banco para retirar 10 ó 20 mil bolívares que gastará en pasajes.

Condiciones inhumanas

Adicionalmente, denunció las condiciones inhumanas que tienen que padecer los usuarios del transporte público y la falta de seguridad al viajar.

“Autobuses llenos hasta no poder más, perreras con violan reglas básicas de seguridad, busetas que se caen a pedazos. Todo esto, junto con la falta de efectivo y el precio por las nubes, hacen el cóctel del caos”, expresó.

vaya al foro

Etiquetas: Omar González | pasaje | sueldo mínimo | transporte publico