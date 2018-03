Dip. Olivares: 88 % de los hospitales no tienen medicamentos para sus pacientes

Jennifer Suárez / 19 mar 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, presentó este lunes la Encuesta Nacional de Hospitales, en la que aseguró que el 88% de los centros asistenciales “presentan fallas en medicamentos”.

“El 88 % de los centros asistenciales presentan fallas en medicamentos. Esto quiere decir que los venezolanos tienen que comprar todo tipo de medicamentos para que puedan ser atendidos”, expresó el diputado a través de una rueda de prensa.

Indicó que el 79 % de los centros asistenciales presentan fallas en materiales quirúrgicos y médicos, mientras que el 53 % de los pabellones del sistema nacional de salud están inoperativos, según los resultados emitidos por la Encuesta Nacional de Hospitales.

Al respecto, Olivares señaló que “hoy no hay un hospital que no tenga una lista de espera de pacientes, el 53 % de los quirófanos o pabellones no operativos, por eso hay ruleteo, más de la mitad de los quirófanos están cerrados o no operativos por causas diversas”.

Agregó, en cuento a la nutrición de los pacientes que el “96 % de los servicios de nutrición hospitalaria se encuentran inoperativas”. “La nutrición del paciente es indispensable en un hospital: 96 % de las cocinas de los hospitales no sirven alimentos, no sirven dietas especiales”, dijo.

Según la encuesta presentada por el diputado Olivares, el 66 % de los servicios pediátricos no cuentan con fórmulas lácteas para recién nacidos, mientras que el 100 % de los laboratorios presentan fallas o servicios intermitentes “debido a la escasez de químicos para realizar los estudios determinados”.

“El 79 % de los hospitales no funcionan adecuadamente el servicio de agua. Un ejemplo de esto es los Andes, que llega el agu0061 una vez a la semana y los familiares deben bajar a llenar los tobos”, destacó.

Olivares resaltó que los estados más afectados ante la situación son Sucre, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. “Estos estados están en peores condiciones en cuanto a la operatividad de los pabellones según la encuesta de Médicos por la salud”, expresó.

