Dip. Magallanes: Pedimos a la ONU no convaliden el fraude electoral

ND / 13 mar 2018.- La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Mariela Magallanes, reiteró este martes que el documento entregado a la ONU –ayer lunes- pide a la organización no avalar los comicios presidenciales del 20 de mayo. “La actividad formó parte de una agenda a partir de la conformación del Frente Amplio Nacional, en la cual pedimos a la ONU no ser convalidadores del fraude electoral del 20 de mayo, porque en Venezuela sabemos que no hay condiciones en este momento para ir a elecciones libres que permitan a los venezolanos elegir”, dijo la parlamentaria en el programa Palabras más, palabras menos de RCR.

Recalcó que el proceso del 20 de mayo convalidaría “el hambre, la miseria y los clap, además de Maduro perpetuarse en el poder”.

En tal sentido pidió a la comunidad internacional “seguir presionando” para no llevar a cabo dicho proceso electoral.

Como presidente de la Comisión parlamentaria para la familia, Magallanes lamentó que los Comité Locales de Abastecimiento y Producción –a su juicio- sigan controlando social y políticamente a los venezolanos “como una manera de racionar y controlar las necesidades básicas”.

“Es lamentable para los venezolanos, pero un muy buen resultado para el régimen”, acotó.

Sobre la visita de Henri Falcón a la ONU, en Nueva York, la diputada Magallanes subrayó que significa “llover sobre mojado” e insistir en participar y legitimar un proceso “fraudulento”.

“Eso forma parte de una agenda aparte a la MUD y al Frente Amplio”, sentenció la diputada.

Etiquetas: fraudeelectoral | ONU | Presidenciales2018