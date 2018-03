Dip. Karín Salanova: No pueden justificar que no hay vacunas en Venezuela

ND / nota de prensa / 24 mar 2018.- La diputada Karín Salanova aseguró que la situación en Venezuela en materia de salud se está complicando cada día más.

De acuerdo a una nota de prensa, Salanova recordó que la Organización Mundial de la Salud informó a principios de marzo sobre la presencia de casos de sarampión. En Venezuela se concentra el 80 % de los 199 casos confirmados y notificados en nueve naciones.

“Lo impresionante es que no se combate porque no hay vacunas. El Gobierno no se ocupa en buscar soluciones y permite que se propaguen las enfermedades. ¿Cómo es posible que existan recursos para políticas electoreras y no se destine el dinero para atender las verdaderas necesidades del pueblo?”, preguntó Salanova.

Asimismo, agradeció a los países fronterizos por ayudar con la vacunación de “nuestros hermanos que han salido del país. El mundo está siendo testigo de cómo autoridades venezolanas se han negado en a aceptar que estamos frente a una crisis y lo peor, le han negado a las personas a recibir ayuda cuando el Estado claramente no tiene capacidad de solventar, le temen a que se abra un canal humanitario porque quedarán expuestos las irregularidades cometidas”.

Salanova rechazó que para el momento el Ministerio de Salud no ha dado información acerca del incremento de enfermedades en los estados venezolanos. “Las epidemias que habían sido erradicadas han reaparecido porque el Gobierno no ha cumplido con los planes de prevención y menos con las acciones para frenar, es por ello que los brotes van en constante aumento”.

La parlamentaria participó que se encuentra trabajando con un grupo de organizaciones no gubernamentales con el fin de conocer cifras cercanas a la problemática que está enfrentando el pueblo venezolano. “El Gobierno está siendo la mano ejecutora de la muerte de nuestros niños a quienes no se les brinda el derecho a la salud”.

Etiquetas: crisis humanitaria | Karin Salanova | vacunas