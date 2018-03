Dip. Guaidó: Frente Amplio está abierto para todos los partidos

Jennifer Suárez / 15 mar 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró este jueves que el Frete Amplio Venezuela Libre está abierto “para todos los partidos políticos”.

“El Frente Amplio lo que propone es que nos sigamos movilizando, debemos seguir exigiendo que se abra un proceso de elecciones transparentes y con garantías. Nosotros estamos exigiendo que se respeten todos los derechos, no uno de ellos”, expresó Guaidó a través del programa Con Todo Y Penzini por Globovisión.

El parlamentario aseguró que “debemos recrear las condiciones del 2015 que llevó a la oposición a la victoria”.

“Hay una necesidad latente del pueblo venezolano para superar la crisis. Debemos sustituir la crisis por progreso. Nosotros reconocemos los errores que hemos cometido como partidos, como oposición, como Mesa de la Unidad Democrática”, destacó.

Guaidó explicó que no es lo mismo “que el mundo no reconozca a la Asamblea Nacional Constituyente a que no reconozca a Nicolás Maduro”.

“Debemos trabajar por abrir la compuerta al cambio: hay mala calidad de agua, electricidad y transporte en los distintos estados del país”, sentenció.

vaya al foro

Etiquetas: Frente Amplio | Juan Guaidó