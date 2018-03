Dinorah Figuera: Hoy no tenemos una movilización sino una concentración

ND / 12 mar 2018.- La diputada a la Asamblea Nacional por el estado Aragua, Dinorah Figuera, aclaró este lunes que la actividad pautada por el Frente Amplio Nacional para este día no consiste en una movilización sino en una concentración donde consignarán un documento ante la ONU. “Vamos a consignar un documento donde está impreso la voluntad de los venezolanos a propósito de solicitar a la ONU que no caiga en esa solicitud del gobierno de buscar observadores internacionales a un proceso emanado por una institución fraudulenta e ilegítimas como es la Asamblea Nacional Constituyente”, dijo la parlamentaria en el programa de RCR, Palabras más palabras menos.

Recalcó que la concentración se llevará a cabo a partir de las 10 de la mañana en Parque Cristal, subrayó que asistirán varios actores inscritos en el Frente Amplio Nacional y aprovechó el espacio para invitar “a quienes se sientan comprometidos con esta lucha libertaria que estamos haciendo. Nadie sobre, todos somos necesarios”, concluyó.

