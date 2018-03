Desmienten a Tibisay Lucena: A Marlene Rondón la mató la indiferencia

ND / 2 mar 2018.- La periodista venezolana Sabrina Martín Rondón, hoy residente en Perú, acusó, en una nota en Panampost, a la presidenta del Consejo Nacional Electoral de “mentir miserablemente” con relación a la muerte de su tía, Marlene Rondón, durante la alocución de esta tarde de la rectora.

Señala que Marlene Rondón no solo no murió como efecto de las “guarimbas” del año pasado, como afirmó Lucena, sino que la presidenta del CNE no colaboró con el tratamiento que podía haber curado a Rondón del ACV que sufrió como efecto del estrés.

Vea la nota completa aquí.

Etiquetas: CNE | guarimbas | Tibisay Lucena