Delcy Rodríguez a Trump: El Petro será tu peor pesadilla

ND / 21 mar 2018.- La Asamblea Nacional Constituyente aprobó un acuerdo en rechazo a la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump, que prohíbe a particulares y empresas estadounidenses negociar con el Petro. Su presidenta, Delcy Rodríguez, calificó el decreto como “ilícito” y “bochornoso”.

“La orden ejecutiva tiene su fundamento en una decisión de la espuria Asamblea Nacional venezolana. Por primera vez queda constancia en un instrumento jurídico de ese país la contumaz actuación de la derecha venezolana con factores imperiales para agredir al pueblo de Venezuela. Es una situación inaudita, bochornosa. Nunca antes en la historia de este país la derecha venezolana se había atrevido a tanto”, manifestó.

Lea más: Trump prohíbe “cualquier transacción” con el Petro

Lea más: Maduro: Al Petro no lo paran ni mil Trumps

Asimismo dijo que “el presidente Donald Trump pretende impedir lo imposible”, y aseguró que “Venezuela ya entró al futuro de la mano del Presidente con el Petro”

“¿Y qué significa el Petro? Un criptoactivo en la batalla financiera internacional, un novedoso mecanismo financiero, significa la contraposición a un fantasma llamado dólar. Porque ustedes bien saben que el dolar no existe, el dólar solamente se sustenta gracias a la maquinaria belicista de los Estados Unidos, porque no tiene soporte financiero real, es especulativo (…) El Petro le recuerda al dólar que no existe, que es como una especie de zombie. Pero el Petro es real, es un criptoactivo que está respaldado por las mayores reservas petroleras de este planeta, en oro, diamante”, sostuvo.

Seguidamente se dirigió al presidente Trump: “No nos van a detener con ese papel que no sirve para nada. Señor Donald Trump, no nos vas a detener, no vas a detener al pueblo de Venezuela que es indestructible (…) El Petro va a ser tu peor pesadilla, eso lo apostamos desde acá y te lo decimos con fuerza”.

Finalmente afirmó que el Petro “es un gran mensaje de esperanza para Venezuela, para garantizar el derecho al futuro del pueblo venezolano, para garantizar la seguridad social que se merece nuestro pueblo”.

vaya al foro

Etiquetas: Delcy Rodríguez | EEUU | Petro | Trump