D’Amelio: Partidos que no postularon a las presidenciales no participarán en legislativas

ND / foto: @VTVcanal8 / 15 mar 2018.- La rectora del CNE Tania D’Amelio aclaró este jueves que aquellos partidos políticos que no postularon candidato a las presidenciales, no podrán hacerlo para los consejos legislativos y los concejos municipales.

Así lo explicó en el programa Al aire, transmitido por VTV.

“Estamos en la etapa del proceso de postulación. Como todos saben, se incorporó y se reprogramó el cronograma. Es importante resaltarlo, porque al principio habíamos convocado a unas elecciones presidenciales en armonización con lo que es el proceso del diálogo”, señaló D’Amelio.

Asimismo, comentó: “Muchas veces la gente se pregunta ‘bueno, pero si ya habían convocado las elecciones presidenciales, entonces ahora incorporan las elecciones del legislativo’. Yo digo, es fundamental que Venezuela sepa que el CNE en armonización con las políticas de Estado con lo que son los acuerdos con las organizaciones con fines políticos, nosotros también nos plegamos a ese diálogo del país para garantizar la paz. Y por eso el CNE reprograma su cronograma de tal manera de incorporar las elecciones del consejo legislativo”.

Organizaciones postulantes

De igual forma, D’Amelio resaltó que “las mismas organizaciones nacionales que postularon son las únicas que deben postular a los legisladores”.

“Tú de repente ves que una organización con fines políticos dice, por ejemplo, Primero Justicia dice ‘no vamos a participar en el proceso electoral’. Por supuesto, no puede participar, no porque se le está violando el derecho, sino que ellos no renovaron sino solamente en dos estados y por lo tanto cancelaron esa organización con fines políticos (…). El partido está cancelado porque no cumplió con la renovación”, afirmó.

Agregó: “Igualmente aparecen en los Twitter en las redes, Voluntad Popular dice ‘no vamos a participar de las elecciones en este momento’. ¿Por qué no participan? Porque no existe el partido, porque ellos ni siquiera hicieron la solicitud para renovar, ellos se autocancelaron”.

“Quedó Avanzada Progresista, el MAS. Igualmente Un Nuevo Tiempo también legitimada pero él no postuló y por eso es que en este momento tampoco puede postular a legisladores como organización, porque no postuló para presidenciales. Eso hay que aclararlo”, dijo D’Amelio.

También puntualizó que si dirigentes de AD quieren postular candidatos en el estado Mérida, no lo pueden hacer con esa tarjeta, sino con alguna de las organizaciones que postularon en las presidenciales.

“Es un solo proceso”

Asimismo, explicó que “éste es un solo proceso, hay una convocatoria y por supuesto un día de elección tanto para presidente como para legisladores, es decir, es un solo acto”.

“En las presidenciales ya se postularon 14 organizaciones, tampoco es que nadie va a participar. Hay organizaciones nacionales tanto del Polo Patriótico como también de oposición. Ahora en las de legisladores se incorporan 38 organizaciones regionales que van a postular legisladores y las organizaciones indígenas también van a participar en el proceso regional”, apuntó.

Resaltó que “aperturamos el proceso de grupos de electores e iniciativa propia al principio (…). Ese grupo de electores sí puede postular legisladores pero la iniciativa propia no puede postular los legisladores porque es un nombre, no es una organización”, puntualizó.

Comentó: “Tenemos 14 organizaciones nacionales postulando legisladores más un grupo de electores nacional postulando legisladores, llevamos 15 (…). También se incorporan 38 organizaciones regionales, partidos regionales que van a postular legisladores. Además, nueve organizaciones nacionales indígenas y otras organizaciones indígenas regionales. Fíjense cuántas organizaciones entre políticas e indígenas están participando en este proceso para una postulación de legisladores. Tiene un complejidad porque son 500 legisladores, 251 principales y suplentes. Cuando haces la postulación postulas tantos nominales, lista, pero principales y suplentes”.

Por otro lado, D’Amelio indicó que “la postulación para concejales será para el mes de abril y desde luego tiene los mismos requisitos que para los legisladores”.

Registro Electoral

Por otra parte, recordó que el Registro Electoral “es permanente (…). No podemos esperar siempre a que hagamos estos operativos especiales. Todos los días puedes actualizar tus datos y hacer los cambios necesarios”.

D’Amelio también señaló que para el 20 de mayo va a haber dos registros electorales. “Para las presidenciales votan los venezolanos y venezolanas, y los venezolanos residenciados en el exterior. Para los legisladores votan los venezolanos y venezolanas, y los extranjeros que viven en Venezuela, es decir, los venezolanos en el extranjero no van a votar por legisladores”.

Etiquetas: CNE | elecciones presidenciales | partidos políticos | Registro Electoral | Tania D'Amelio