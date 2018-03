Seis horas diarias sin luz en seis estados, anuncia Corpoelec

ND / 21 mar 2018.- La estatal Corpoelec publicó el plan de administración de cargas que contempla los horarios de los cortes programados de hasta seis horas que se realizarán en los estados Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure y Barinas. Esto, según el Gobierno, ocurre por la disminución de los niveles de agua en las represas del suroccidente del país.

Corpoelec estará ejecutando este racionamiento de energía hasta el próximo sábado 31 de marzo. La carga se administrará de la siguiente forma: 6 horas de interrupciones programadas, que serán rotativas, y que se aplicarán en cuatro bloques de horarios (3:00 am a 9:00 am; 9:00 am a 3:00 pm; 3:00 pm a 9:00 pm y 9:00 pm a 3:00 am.).

Durante un contacto con la estatal VTV, Motta Domínguez aseguró que “el nuevo plan de administración de carga se realizará de forma estricta y ordenada”.

Asimismo hizo un llamado especial a los Centros Comerciales ubicados en los estados afectados, a cumplir con la autogeneración como lo indica la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico”.

Según explicó Domínguez el pasado 13 de marzo, una fuerte sequía se ha registrado en las zonas cercanas a la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda, que se ubica entre los estado Barinas y Mérida, disminuyendo sus niveles de agua y, por ende, su capacidad de generación en 514 megavatios. Las hidroeléctricas San Agatón (Táchira), Planta Páez (Barinas), Masparro (Apure) y Peña Larga (Barinas) también se han visto afectadas.

El Gobierno Bolivariano a través del MPPEE, informa a los habitantes de Mérida, que debido a la disminución de los niveles de agua en las represas de sur occidente del país aplicará un Plan de Administración de Carga, en bloques A y B, desde el 21 de marzo @LMOTTAD pic.twitter.com/dm6UYZeZpZ — CORPOELEC MERIDA (@corpoelecmerida) 21 de marzo de 2018

El Gobierno Bolivariano a través del MPPEE, informa a los habitantes de Táchira, que debido a la disminución de los niveles de agua en las represas de sur occidente del país aplicará un Plan de Administración de Carga, en bloques A y B, desde el 21 de marzo @LMOTTAD pic.twitter.com/84xgxG1uMR — Corpoelec Táchira (@corpoelectachir) 21 de marzo de 2018

Etiquetas: Corpoelec | electricidad | racionamiento