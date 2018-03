Contreras tras sanción de EEUU: Esas medidas son inocuas

Ronald Romero / 20 mar 2018.- El superintendente nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras, se pronunció tras ser sancionado por el Gobierno de Donald Trump. “No tienen ningún efecto real, ni contra mi, ni contra mi familia”, indicó el representante de la Sundde.

“Esas medidas son completamente inocuas. No tienen ningún efecto real, ni contra mi, ni contra mi familia porque no tenemos ningún interés material en Estados Unidos. Hay que entender las medidas como una ofensa al pueblo venezolano, así como a los trabajadores de la Sudden. Yo no subestimo a ningún adversario, pero no le daré mucha importancia”, señaló en el programa Al Instante que transmite Unión Radio.

Lea más: Cuatro nuevos funcionarios venezolanos sancionados por la OFAC

“Yo no me debo a Trump, ni a ninguna autoridad extranjera, ya que me debo a la patria”, apuntó el funcionario venezolano.

Para finalizar, William Contreras dijo: “Nos atacan precisamente por tratar de contrarrestar la guerra impuesta. Yo creo que eso no nos amilana a nosotros, seguiremos haciendo el trabajo. Estamos obligados a hacer más y hacerlo mejor”.

El pasado 20 de marzo de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro nuevos funcionarios del Gobierno venezolano. Se trata de Américo Mata, William Contreras, Nelson Lepaje y Carlos Rotondaro.

En una nota de prensa publicada en la web del Departamento del Tesoro se informó que se congelaron todos los activos de Américo Mata García, quien fue viceministro de Economía Agrícola y presidente del Banco Agrícola de Venezuela, por supuestamente solicitar y recibir pagos de Odebrecht; así como de William Contreras, actual superintendente de la Sundde, por los continuos controles de precios que han disminuido o acabado con la producción nacional; Nelson Lepaje Salazar, quien se desempeñó como jefe de la Oficina del Tesoro Nacional; y Carlos Rotóndaro Cova, expresidente de la junta directiva del Ivss, por la falta de vacunas y medicamentos para tratar enfermedades crónicas.

vaya al foro

Etiquetas: EEUU | sanciones | William Contreras