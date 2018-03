Conseturismo: La ocupación hotelera sólo llega a un 50 %

Jennifer Suárez / 27 mar 2018.- El presidente del Consejo Superior de Turismo, Jesús Irausquín, aseguró que esperan para Semana Santa una ocupación hotelera del 50 %, mientras que en otros estados como Nueva Esparta, Anzoátegui, Mérida y Falcón, esta cifra “podría subir a un 75 %”.

“La ocupación no está tan bien como quisiéramos lo que obedece a la situación de crisis que vivimos, y que ha afectado el bolsillo de los venezolanos, y hace más cuesta arriba tomar vacaciones como estábamos acostumbrados”, dijo a través del programa En Sintonía por Unión Radio.

Destacó que para la época de Semana Santa “siempre se activan y animan los enclaves turísticos nacionales, sin llegar a las cifras que el sector registraba en años pasados”.

En relación a los pagos con la moneda virtual El Petro, Irausquín señaló que el sector turístico no posee información más detallada que los anuncios que ha declarado el presidente Nicolás Maduro. “Este es un Gobierno de puros anuncios donde nunca se concreta nada (…) hasta que no salga un reglamento que hable sobre El Petro, nosotros no haremos nada”, sentenció.

