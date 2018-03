Codevida: En riesgo más de 3.500 pacientes trasplantados

ND / foto: @PrimeraPagina / 16 mar 2018.- El director de Codevida, Francisco Valencia, reafirmó este viernes que es “grave” la situación que viven las personas trasplantadas en Venezuela, asegura que unas 3.500 personas se están viendo afectadas por la crisis de salud. “Algunos tienen más de ocho meses sin tratamiento y esto trae consecuencias gravísimas, más de 3.500 personas afectadas; solo en marzo 2 pacientes rechazaron el órgano que causaron su muerte y esto fue por falta de medicamentos, 15 personas están en proceso de rechazo de órganos, es decir, una diaria (…) Dejar de tomar el medicamento un día es riesgoso para un trasplantado, porque se trata de un medicamento de por vida. Dos meses sin tomar el medicamento, ahí tienes el resultado. Una ausencia que ha sido denunciada, pero tampoco el gobierno ha tomado acciones”, dijo Valencia en el programa Primera Página transmitido por Globovisión.

“Todos los días nos llegan reportes alarmantes, en San Cristóbal se registraron cuatro rechazos de órganos y cuando esto ocurre hay que tratar a la persona de inmediato para no perder el funcionamiento del órgano como tal, el principal tratamiento, solumedrol, está agotado en el país”, agregó el representante de Codevida.

Recalcó que el gobierno nacional suspendió los programas de trasplantes el año pasado. Subrayó que se creó una fundación para que llevara la procura de órganos en el país, sin embargo, agrega que dejó de funcionar, “las condiciones no están dadas para hacer traplantes en el país, además que se viene presentando desde hace tiempo la escasez de medicamentos (…) hacer trasplante a una persona y no garantizarle su cuidado no tiene sentido”, comentó.

Francisco Valencia hizo referencia al colapso de las unidades de diálisis, y esto por reporte de equipos dañados, además, están suspendidos los trasplantes en centros públicos. “50 mil dólares podría costar un trasplante en centros privados”, acotó.

Indicó que el gobierno ha optado por un “silencio absoluto”.

“Estamos ante una situación muy compleja que debe ser atendida cuanto antes, de no ser así, entonces activar mecanismos idóneos como el de la Organización panamericana de la salud, que pueden traer medicamentos incluso en una dos semanas”, afirmó.

Señaló que no accionar estos mecanismos no es un problema de sanciones, refiriéndose al supuesto bloqueo económico del que se refiere el Estado venezolano por parte de Estados Unidos, sino a “tener corazón”.

“La solución es activar estos mecanismos, aquí no se habla de intervención sino de cooperación, son mecanismos rápidos. De no implementarlos se está sentenciando a todas estas personas a tener una vida con consecuencias irreversibles a la salud”, condenó.

