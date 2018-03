En claves: Las razones que llevaron a Pedro Pablo Kuczynski a renunciar

ND / 21 mar 2018.- Pedro Pablo Kuczynski dimitió como presidente del Perú, a tan solo horas de que el Congreso de la nación decidiera si destituirlo por incapacidad moral, y luego de varios escándalos que rodearon su gestión en los últimos días.

Para mañana jueves se tenía previsto que el Congreso votara una petición para declarar a Kuczynski como “incapacitado moral” para dirigir la nación, que fue presentada por congresistas de las bancadas de Nuevo Perú, Frente Amplio, APP, Fuerza Popular y Apra. Según la legislación peruana, se necesitan 87 votos para que se apruebe una vacancia presidencial por incapacidad moral.

La moción se sustentaba en los vínculos de Kuczynski con Odebrecht. La diputada María Elena Foronda, del Frente Amplio, aseguró hace unas semanas que hay evidencia de que PPK “ha cometido conflictos de intereses” al haber asesorado a Odebrecht, a través de su empresa Westfield Capital, mientras formaba parte del gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), reseñó la agencia Efe.

Por supuesto, el Mandatario peruano negó rotundamente estar involucrado en actos ilícitos. El pasado 18 de marzo dijo: “Yo no he hecho absolutamente nada ilegal. De lo que me acusan son cosas que ocurrieron hace doce, quince años atrás y que nada tienen que ver con mi Gobierno. Mi Gobierno es absolutamente limpio”.

Pero varios escándalos rodean actualmente la gestión de PPK. El partido Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori, presentó unos videos donde se observa la supuesta compra de votos para evitar la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ante esto, la Fiscalía del Perú informó en un comunicado que se están disponiendo acciones preliminares ante vídeos presentados por Congreso de la República.

“Los contenidos de los audios y videos ameritan una exhaustiva investigación a cargo del Ministerio Público (…) La Fiscalía evalúa hechos jurídicos, no políticos”, precisó el MP del Perú.

