Carlos Raúl Hernández: Elecciones no se ganan con condiciones sino con votos

ND / foto: @PrimeraPagina / 12 mar 2018.- El analista político, PHD en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, manifestó estar en desacuerdo con la abstención de la Mesa de la Unidad Democrática de no ir a las elecciones presidenciales del 20 de mayo, esgrimiendo razones de falta de condiciones y garantías electorales. “Lamentablemente retrocedimos con esas decisiones abstencionistas y la descalificación de los procesos electorales de los mismos quienes los defendían. Retrocedimos al 2005; si algo está demostrado es el viejo cuento de la condiciones. Con el mismo CNE y la misma Tibisay Lucena la oposición logró instalarse en la Asamblea Nacional, desgraciadamente la gente se le olvidó lo que se vivió cuando se abstuvieron en 2005, las elecciones no se ganan con condiciones, sino con votos. Ahora regresamos a la vieja teoría de las condiciones electorales”, opinó Hernández en el programa Primera Página transmitido por Globovisión.

Consideró que el Frente Amplio, alianza entre la MUD y distintas organizaciones sociales, se trata de “una hegemonía muy caraqueña y muy de clase media alta que se ha desvinculado de su propia militancia en el interior”, por no atender el llamado a elecciones a alcaldes de 2017, y ahora marginarse a los comicios a concejales y consejos legislativos.

“Los dirigentes del interior (del país) tienen años llevando palo a nombre y en defensa de la oposición, y ahora cuando toca ejercer postura política dicen que no”, comentó.

Sobre la posible renuncia de Falcón a su candidatura si no se cumplen condiciones electorales, dijo que “está en todo su derecho”, pues a su juicio, el candidato se juega “el todo por el todo”.

“Falcón está recibiendo fuego de todas las direcciones, tanto por los chavistas como por la oposición. Él se está jugando el todo por el todo y el gobierno debe entender eso. Si se cierra la salida electoral no sé cómo pretenden resolver el tema de la hiperinflación, por ejemplo. Falcón es una opción para la salida democrática de la situación que vive el país”, concluyó.

Etiquetas: elecciones | Henri Falcón | MUD