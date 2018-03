Borges: La región no puede permitir que se instale otra Cuba pero con recursos

ND / 3 mar 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseveró que lo que ocurre en Venezuela ya no es sólo un problema del país, sino de toda la región.

Así lo indicó en una entrevista ofrecida al diario argentino Clarín.

“Las democracias de la región no pueden permitir que en la región se instale una segunda Cuba con el mayor número de reservas petroleras, de gas, de oro y de recursos naturales, dedicada exclusivamente a destruir la democracia y el progreso de la región”, opinó el ex Presidente de la AN.

En su opinión, “eso es algo inaceptable, y que tiene que ser para todos los demócratas de la región una de las tareas más importantes de este año”.

“Los países ya sienten que no se trata solamente del problema del hombre al que se le está quemando la casa al vecino, sino que ya el problema de Venezuela se metió adentro de la vida social y política de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Brasil, de EE.UU., de España… Ya Venezuela se ha convertido en un problema interno, no sólo por las migraciones, sino por la corrupción, por el problema de la desestabilización democrática, por el tema del crimen organizado, el tema de lo que significa el apoyo de grupos irregulares”, puntualizó Borges.

Asimismo, comentó: “El Gobierno venezolano dice que somos un grupo que simplemente sigue órdenes (del exterior), cuando realmente quien está siguiendo órdenes es nada más y nada menos que Nicolás Maduro, que está recibiendo órdenes de Cuba”.

“Este proceso internacional es irreversible, y tiene que darse hasta el final. Creo que hay una decisión de todas las democracias del mundo de apoyar al pueblo venezolano por todas las vías posibles para restaurar la libertad, los derechos humanos, la democracia en el país”, sentenció el dirigente de Primero Justicia.

