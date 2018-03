Bladimir Miró: El Grupo de Lima conjura contra Venezuela

ND / 29 mar 2018.- El miembro nacional del partido Patria Para Todos, Bladimir Miró, criticó este jueves las acciones que ha tomado el Grupo de Lima, según él, para dar a entender que en Venezuela hay una situación de inestabilidad política. “Las conjuras se desarrollan entre uno o más miembros y tanto Perú como el Grupo de Lima conjuran contra Venezuela. El presidente Vizcarra que es el encargado de Perú debería reflexionar y retraerse de esas políticas mal sana de hacer ver que en Venezuela, según ellos, hay una situación de inestabilidad política”, dijo Miró en Primera Página por Globovisión.

El dirigente de PPT insistió en que el Grupo de Lima es un cónclave que se conformó para generar hostigamiento contra el Gobierno de Venezuela y su pueblo que, a su criterio, ha impedido que el país pueda exponer en sus espacios las razones y situaciones que atraviesa el país.

Repudió los documentos que ha suscrito este grupo donde señala que el hilo democrático no existe y que además la ex fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, fue suspendida de sus funciones fuera del marco legal, “eso es totalmente falso (…) La constitución sí da cabida a un proceso constituyente, por ejemplo, ese mecanismo está contemplado en la constitución, ahora que el resto de los países no quieran reconocer la ANC es una limitación para la propia democracia del continente”, acotó.

Descartó que el Gobierno, o al menos, el PPT recurran a buscar contacto con el Grupo de Lima, “porque el esfuerzo del partido está dirigido hacia el pueblo de Perú y los pueblos de Latinoamérica y no de los gobierno que se comportan de una manera extraña y contradictoria a los designios de sus pueblos”, aseveró.

Recalcó que la Cumbre de las Américas estará en tela de juicio, porque en este espacio se hablará de gobernabilidad y corrupción, y su principal vocero, Pedro Pablo Kuczynski salió por señalamientos de corrupción.

