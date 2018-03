Biaggio Pillieri descartó que 16 de Julio se sume al Frente Amplio

ND / 9 mar 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy, Biaggio Pillieri, descartó este viernes que la fracción parlamentaria 16 de Julio se sume al Frente Amplio Nacional Venezuela Libre, la cual fue presentada este jueves por la MUD junto a organizaciones civiles y gremios. “No hemos evaluado sumarnos. Recordemos que la fracción parlamentaria 16 de Julio está integrada por 13 diputados de distintas organizaciones políticas, de los cuales algunos de ellos ya están en coaliciones como Soy Venezuela, por ejemplo (…) Somos una fracción parlamentaria y no estamos adscritos al frente que se constituyó ayer. Algunos partidos fueron invitados, otros no, otros fueron invitados de manera más informal, otros formal. Vamos a ver qué sucede en el camino”, dijo el parlamentario en entrevista para Palabras más, palabras menos por RCR.

De igual manera Pillieri indicó que si la ruta del Frente es clara y mantienen un objetivo en común “que es la salida del régimen”, vamos a coincidir en algunas de esas actividades.

“Lo importante es que nadie esté de manera aislada, todo el que esté agrupándose para buscar un objetivo común y no caiga en trampas o tentaciones de un proceso electoral que tiene pecado de origen o creer que porque nos den unos lapsos, unos días o un rector es suficiente para participar en esa farsa electoral lo saludamos”, recalcó.

Destacó que toda coalición, movimiento, Frente, creado para combatir al gobierno de Maduro debe tener como premisa la presión internacional; a su juicio, “es importante porque está prevista en todos los tratados internacionales, Venezuela no solo necesita solidaridad sino materializar la presión en búsqueda de la democracia y la libertad”.

Insistió además que el objetivo a debatir sea el problema económico del país que, desde su perspectiva, es el principal problema de los venezolanos. “El dinero no alcanza y hay hambre”, concluyó.

