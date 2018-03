Aveledo, sobre el Frente Amplio Nacional: No somos abstencionistas

ND / foto: @PrimeraPagina / 13 mar 2018.- El jefe del Frente Amplio Nacional Venezuela Libre, Ramón Guillermo Aveledo, aclaró este martes que dicha coalición no es abstencionista, al contrario, consideran que el voto es la herramienta del venezolano para cambiar el modelo político que dirige el país. “No somos abstencionistas, no estamos avalando el no votar, pero tal como está la cosa no podemos hacerlo. No votar para dar una apariencia de legalidad, sino votar de verdad, elegir en una elección limpia (…) No renunciamos al voto porque es el arma de la ciudadanía, es importante que todo el mundo lo comprenda”, dijo Aveledo en entrevista para Primera Página por Globovisión.

Recordó que este año, según la constitución, corresponde hacer una elección “y esa elección está en peligro, porque lo que se ha convocado lo consideramos como un simulacro electoral (…) Exigimos que se respete el derecho de los venezolanos a elegir con adecuadas garantías”, acotó.

Sobre el documento consignado a la ONU, recalcó que allí lo que se plantea es “una elección de verdad”. Dijo que el organismo ha sido testigo de distintos procesos electorales, además ha organizado unos cuantos. “Esa experiencia es la que queremos al servicio de los venezolanos, la transparencia y la garantía. No para un simulacro”, precisó.

En cuanto a la candidatura de Henri Falcón, manifestó su discrepancia en relación a la participación del ex gobernador de Lara, sin embargo, señaló estar de acuerdo con que Falcón vaya a Nueva York a reunirse con miembros de la ONU, asegura que con esa reunión el candidato presidencial constatará que no hay condiciones en los comicios del 20 de mayo y de allí, presume, pueda retirar su candidatura.

“Me parece importante que él vaya y constate la opinión de la ONU, porque yo no descarto la posibilidad de que él retire su candidatura cuando corrobore lo que hemos dicho, que eso no es una elección de verdad, sino una emboscada, y lo quieren utilizar para convalidar una elección”.

