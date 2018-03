Aristeguieta a la AN: ¿Hasta cuándo evaden que Maduro es colombiano?

Oleg Kostko / 22 mar 2018.- El dirigente político y ex miembro de la junta patriótica que derrocó al general Marcos Pérez Jiménez, Enrique Aristeguieta Gramcko, criticó a través de un comunicado el desinterés de los diputados de la Asamblea Nacional (AN) sobre las pruebas que sugieren que el primer mandatario nacional no tiene nacionalidad venezolana.

Aristeguieta recordó en la referida carta que días atrás, “ya el ex presidente Andrés Pastrana, reveló al mundo que Nicolás Maduro es colombiano por nacimiento, sin importar donde haya nacido”.

A continuación el texto completo:

Dirigentes opositores y Diputados a la Asamblea Nacional: ¿Hasta cuándo evaden que Maduro es colombiano? Ya el ex presidente Andrés Pastrana, reveló al mundo que Nicolás Maduro es colombiano por nacimiento, sin importar donde haya nacido, por ser hijo de madre colombiana, de acuerdo a lo establecido en el artículo 96 de la Constitución de ese país.

Esta declaración, que debió causar un escándalo en Venezuela, ha sido ignorada por la dirigencia opositora, pese a que el hecho no solo invalida la candidatura de Maduro, sino que debería ocasionar su inmediata destitución.

Este comportamiento inexplicable tanto de la ex MUD como de la Asamblea Nacional no es nuevo. Desde hace más dos años les vengo diciendo que Maduro no ha podido comprobar su nacionalidad venezolana, y que la única que realmente posee es la colombiana. Pero esta vez no lo digo yo, sino un ex presidente de Colombia. ¿Hasta cuándo se van a seguir haciendo los locos con este tema tan importante?

¿Acaso no se dan cuenta que Venezuela se está cayendo a pedazos? ¿No son capaces de sentir el sufrimiento que padece nuestro pueblo? ¿Hasta cuándo le van a seguir dando largas al cambio de gobierno? ¿Es que ni siquiera van a comentar públicamente el planteamiento de Pastrana? ¿Es que usted señor Falcón va a competir en una elección con un colombiano? ¿Qué clase de burla es ésta?

Estas preguntas no solo me las hago yo, sino la inmensa mayoría de los venezolanos, que no entienden su pasividad e insensibilidad. Luego ustedes se molestan cuando los llaman cómplices y colaboracionistas. ¿No se dan cuenta que son ustedes mismos los que dan motivos a estas críticas?

Después de dos años de reiterarles que Maduro es colombiano y que no puede ser presidente, sin recibir respuesta alguna, tenemos el derecho de emplazarlos públicamente para preguntarles ¿Hasta cuándo se hacen los locos?

