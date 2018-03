La ONU no observará las elecciones del 20M, según AP

Jennifer Suárez / 23 mar 2018.- La ONU informó este viernes que no proporcionará ninguna asistencia electoral para los próximos comicios a celebrarse en el país el 20 de mayo.

La información la dio a conocer un funcionario de la organización bajo condición de anonimato, ya que no está autorizado a hablar sobre el tema, según lo reseñado por The Associated Press.

Cabe destacar que los representantes, tanto del Gobierno nacional como de la oposición, viajaron este mes a la sede de la ONU para tratar el tema electoral.

Sin embargo, el vocero adjunto de la ONU, Farhan Haq, indicó que enviaron una carta a las autoridades venezolanas sobre su pedido. Él no revelaría los contenidos.

Etiquetas: elecciones | observación internacional | ONU