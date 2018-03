Sin ciencia no hay “país potencia”

¿Cómo entender la ciencia tildada de socialista? El Plan de la Patria, tiende a referirse así de la ciencia lo cual no destaca nada diferente de lo que la politiquería “bolivariana” ha pretendido asentir cuando de disciplinas o conocimientos exigentes se trata. En medio de tan perturbada consideración, aparece el desprecio que dicho manifiesto declara sobre aquellas instituciones dedicadas a la investigación científica, incluyendo las grandes universidades.

El temor descrito que padecen quienes se entregaron a la tarea de elaborar objetivos, estrategias y líneas de acción bajo el ridículo apelativo: “Plan de la Patria”, al imaginar que sus engaños pudieran verse al descubierto por causa de investigaciones y experimentaciones afincadas en la búsqueda de la verdad, y en el afianzamiento de los valores universales del Hombre, obligaron a mirar con recelo a la ciencia cuyo ejercicio está arraigado en las libertades y en los derechos fundamentales. Tan retorcida situación, ha animado, desde un principio, reacciones de comunidades de científicos basadas en valores democráticos que, naturalmente, repudian cualquier intención gubernamental, valiéndose del poder político, de acallar, desvirtuar o solapar todo propósito que exhorte la crítica entendida como protesta frente a las desavenencias propias de criterios autoritarios o despóticos.

Ahora, con la excusa de un presupuesto acortado por el mermado ingreso de dólares petroleros, la ciencia venezolana se ha visto sacudida. Tanto como las universidades autónomas, particularmente. Aunque detrás de dicho pretexto, se han inventado otros pues para el régimen mal llamado “revolucionario”, el ejercicio de la ciencia pareciera no tener la significación que su desempeño merece. Para el régimen, otras necesidades son prioritarias por encima de la investigación científica.

El proselitismo electoral, de profunda causa populista, anima elecciones. Pero todas, recubiertas por alguna fachada democrática a fin de justificar la narrativa de la cual se sirve el populismo para hacer sus estragos. Tanto así, que la movilización de los cuadros políticos seleccionados por el alto gobierno, se observa cubierta por dineros de la nación, a desdén de demandas clamadas popularmente. Así sucede, aunque no son revelados sus argumentos y datos que supuestamente justifican esa política de derroche que afecta el desarrollo de la ciencia nacional.

El régimen no ha comprendido lo que traduce la descapitalización de la ciencia. O no se ha permitido entender la repercusión que tan perverso tratamiento tiene para el país toda vez que dicho comportamiento hará que se perderán líneas de investigación. Asimismo, la actividad económica y cultural que ello supone, igualmente saldrá bastante perjudicada. Por tanto, se hace inminente reivindicar que la ciencia supone una inversión y no un gasto para el país.

De nada vale exhortar el socialismo, si acaso comprendiera en verdad algún modo de imprimirle calidad de vida al país. Pero es que no se tiene a la ciencia como puntal cierto de desarrollo, toda propuesta en esa dirección se extraviará de rotunda forma. Por tanto, no hay duda de que sin ciencia no hay “país potencia”.

