Allanaron residencia de Rodríguez Torres, según abogado

ND / 20 mar 2018.- Un grupo de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) allanaron la noche de este lunes la casa del exministro Rodríguez Torres, ubicada en Santa Fe, municipio Baruta.

La información la dio a conocer el abogado Humberto González vía Twitter, donde manifestó: “Confirmado. General de escritorio Hernández Dallas dirige en este momento allanamiento contra residencia de Rodríguez Torres”.

Lea más: Madre de Rodríguez Torres: Tengo más de 6 días sin saber cómo está mi hijo

La periodista Mildred Manriquez indicó, pasadas las 10 de la noche, que al momento del allanamiento dentro de la casa se encontraban las hijas y hermanas de Rodríguez Torres.

Desde la cuenta de Twitter del Movimiento Amplio Desafío de Todos, impulsado por el militar retirado, responsabilizaron al Gobierno por lo que pudiera ocurrir a la familia del exministro.

“Atención. El Gobierno intimida familia de Miguel Rodríguez Torres, los hacemos responsables de su seguridad e integridad física”, escribieron haciendo mención al Consejo Nacional de DDHH de Venezuela, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, UN Human Rights y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Horas más temprano la madre de Rodríguez Torres denunció que no la han dejado ver a su hijo y pidió ayuda a Padrino López. “He ido todos los días a ver a mi hijo y no me han dejado más que darle agua y ya, pero yo no sé cómo está su integridad física, cómo está psicológicamente, no sé si está comiendo o no”, dijo a través de un video difundido en las redes.

Etiquetas: DGCIM | Rodríguez Torres