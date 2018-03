Luis Romero: No somos dóciles ni pendejos, sabemos que este es un Gobierno tramposo

ND / foto: @EfectoCocuyo / 1 mar 2018.- El secretario general de Avanzada Progresista, Luis Romero, precisó este jueves que se hicieron varias exigencias al CNE que espera sean aprobadas hoy en el directorio y, a su vez, enfatizó que aunque no son las condiciones más idóneas, permitirán a los venezolanos ejercer su voto.

En rueda de prensa desde el máximo ente electoral, Romero manifestó que se mantendrá un monitoreo y seguimiento permanente de todo lo establecido en el acuerdo con el Gobierno, al que calificó como “producto de un esfuerzo muy intenso que estuvo rodeado de profundas dificultades”.

En ese sentido, comentó que hubo “muchas situaciones difíciles, pero el compromiso democrático con Venezuela se impuso para lograr unas condiciones que si bien no son óptimas, garantizan cabalmente el derecho de los venezolanos a ejercer el voto”.

“No somos dóciles ni pendejos, sabemos que este es un Gobierno tramposo. Pero también vamos a estar vigilantes de que estos acuerdos se cumplan”, aclaró.

Y más adelante agregó: “Hemos exigido una posposición de la fecha, por considerar que unas elecciones el 22 de abril no permiten el desarrollo de una campaña equitativa, equilibrada. No permiten la suficiente información para los ciudadanos, para nuestros electores, y los de ellos también. Hemos solicitado y exigido una observación internacional calificada, plena, no para el día de las elecciones o 48 horas antes, eso que llaman el turismo electoral, no. Hemos exigido una observación para todas las etapas del proceso electoral”.

Dijo que también se solicitó una reapertura del Registro Electoral,”para que los venezolanos, tanto los que vivimos acá en Venezuela como todos aquellos que han tenido que emigrar, puedan inscribirse”.

Además, según Romero, en el acuerdo se exigió “equitatividad y equilibrio en los espacios radioeléctricos públicos, en el canal 8, en las emisoras del Gobierno, que no son del Gobierno, son de todos los venezolanos. Hemos exigido eliminar las cadenas presidenciales que tengan matices electorales, en el marco de la campaña electoral”, sostuvo.

Y acotó: “Hemos exigido el control férreo de los mecanismos de control social que despliega el Gobierno en los procesos electorales, esos que llaman los puntos rojos, el Carnet de la Patria. Hemos exigido la limitación de esos puntos de apoyo electoral, por lo menos a una distancia de 200 metros de los centros de votación”.

Por otro lado, señaló el Secretario General de AP, se pidió la reunión permanente de cada uno de los factores políticos, por separado y en conjunto, con el Plan República.

“En fin, son muchas las exigencias que hemos hecho y esperamos que en el día de hoy, como nos han informado aquí en el CNE, se aprueben todas ellas, porque todas responden, absolutamente todas, al reclamo de la mayoría del país, que quiere votar, es cierto, pero también quiere que le respeten su voz”, puntualizó.

Sobre la MUD

Romero se refirió a la decisión de la MUD de apartar a Henri Falcón por haberse inscrito como candidato, y aseguró que la coalición fue “secuestrada” por una parte de los partidos que la conforman.

“Es muy difícil que nos expulsen de algo que hace tiempo dejó de existir”, apuntó.

Asimismo recordó que Avanzada Progresista participó en la Mesa de la Unidad durante mucho tiempo. “Fuimos coherentes, consistentes, solidarios con la Mesa de la Unidad. En la medida en que nos dieron oportunidad de participar y debatir y nuestra voz fue escuchada, asumíamos y acatábamos la decisión de la mayoría, muchas veces en desacuerdo por cierto, pero entendíamos que era un cuerpo colegiado y que había que asumir la decisión de la mayoría”.

Explicó entonces que “cuando un cuerpo colegiado es reducido, confiscado por solo una parte de los partidos que la conforman, pues hasta ahí llegó nuestro compromiso con la Mesa de la Unidad”.

“Yo quiero decir responsablemente que tenemos conocimiento de que en buena parte de la dirigencia de (algunos) partidos (…) tienen una discusión en sus bases y en sus cuadros medios. Y en algunos casos nos han llamado a manifestar su solidaridad con nosotros y su acuerdo en cuanto a que de esto tenemos que salir con votos, que somos mayoría y que podemos derrotar al Gobierno”,concluyó.

Etiquetas: Avanzada progresista | Felipe Mujica | Luis Romero | MAS